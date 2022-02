Aceto contro la pelle grassa: i benefici

L’aceto è un prodotto naturale molto utile a livello cosmetico. Tale rimedio è particolarmente efficace in caso di pelle grassa: scopriamo quali sono i benefici che offre tale prodotto.

Aceto per contrastare la pelle grassa

Uno dei migliori alleati naturali per chi desidera contrastare la pelle grassa è di certo l’aceto.

Ricco di calcio, fosforo, potassio, rame, magnesio, ferro e zolfo, tale prodotto è in grado di rimineralizzare, riequilibrare e tonificare la pelle troppo grassa.

Sfruttare l’aceto è un rimedio naturale davvero perfetto per chi convive con il problema dell’eccesso di sebo. Proprio per questo motivo, utilizzarlo quotidianamente aiuta a rendere la pelle meno lucida e grassa in maniera davvero semplice ed efficace.

Come usare l’aceto per dire addio alla pelle grassa

L’aceto di vino bianco è perfetto per ottenere un effetto tonico, astringente e purificante sulla pelle del viso. Per sfruttare al meglio questo prodotto, vi suggeriamo di versare qualche goccia di aceto su un batuffolo di cotone e tamponarlo sul viso prima di andare a dormire.

Chi ha la pelle sensibile dovrebbe fare attenzione e diluire l’aceto in acqua allo scopo di evitare degli arrossamenti cutanei.

Impacco aceto e argilla contro la pelle grassa

Per realizzare un impacco perfetto per pelli grasse, è possibile utilizzare un cucchiaio di aceto di mele, tre di argilla verde e una tazza di acqua calda. Mescolate dunque tutti gli ingredienti insieme per ottenere un coposto omogeneo. Stendete il composto sul viso e lasciate agire per 15 minuti.

Successivamente, procedete risciacquando la pelle del viso con dell’acqua tiepida e poi asciugate la cute. Il risultato sarà una pelle liscia e morbida, priva di ogni lucidità legata all’eccesso di sebo.

Una volta eseguito questo procedimento, ricordate di applicare un po’ di crema per la pelle grassa allo scopo di nutrire la cute senza appesantirla.