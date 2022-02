Avocado, un aiuto in più contro il colesterolo

Uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition ha evidenziato come consumare regolarmente l’avocado aiuti ad abbassare i livelli di colesterolo LDL nel sangue. Scopriamo insieme perché.

Avocado e colesterolo: lo studio

Uno studio condotto dalla Pennsylvania State University e pubblicato sul Journal of Nutrition ha permesso di scoprire come il consumo costante di avocado tenda ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, spesso causa di placche aterosclerotiche nelle arterie che aumentano il rischio di patologie cardiovascolari.

Per arrivare a questi risultati, sono state coinvolte 45 persone, sia uomini che donne, in un’età compresa tra 21 e 70 anni, obesi o in sovrappeso. Per due settimane, i soggetti hanno seguito una tipica della popolazione media americana, in modo da partire da basi nutrizionali simili.

In seguito, per 5 settimane ciascuno ha seguito tre diverse diete: una povera di grassi, una a moderato contenuto di grassi e una terza a moderato consumo di grassi che includeva un avocado al giorno.

Alla fine è emerso che i partecipanti che avevano seguito la dieta che comprendeva l’avocado avevano livelli più bassi di colesterolo LDL nel sangue e alti livelli di luteina, un importante antiossidante.

Gli effetti dell’avocado sul colesterolo

Come abbiamo visto, gli effetti che l’avocado ha sui livelli di colesterolo sono più che promettenti e devono essere ancora approfonditi. Tuttavia, si sa per certo che l’avocado giova molto alla nostra salute: alti livelli di colesterolo nel sangue, infatti, portano alla comparsa di alterosclerosi, ossia all’accumulo di placca nella parete dell’arteria.

Proprio quest’ossidazione è la condizione di base che porta alla comparsa di patologie gravi come cancro e malattie cardiache.

Gli esperti, perciò, in base ai risultati di questo studio, raccomandano un consumo costante nel tempo di avocado per fare il pieno di grassi buoni e mantenersi in salute scongiurando il rischio di malattie serie che possono interessare l’apparato cardiovascolare.

Come ridurre il colesterolo con l’avocado

Per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e beneficiare così degli effetti positivi dell’avocado sull’organismo, gli esperti raccomandano di consumare il vegetale insieme a un toast vegetale o ad una salsa vegetariana.

Tuttavia, bisogna fare attenzione alle quantità, dato che l’avocado ha un contenuto calorico piuttosto alto (230 Kcal per 100 g), perciò va consumato con moderazione.