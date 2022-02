La tisana alla valeriana e tiglio è una bevanda calda ricca di benefici per la salute dell’organismo. Scopriamo quali sono i benefici che regala e impariamo a prepararla in maniera corretta.

Tisana alla valeriana e tiglio contro l’ansia

Questa tisana è ideale per contrastare il problema dell’ansia in maniera del tutto naturale.

Sorseggiare questa deliziosa bevanda consente quindi di ritrovare il relax grazie alla sua azione sedativa. Il tiglio e la valeriana, infatti, hanno un potere calmante davvero importante.

La tisana alla valeriana e tiglio è ottima come rimedio naturale contro gli stati ansiosi. Proprio per questo vi suggeriamo di berla ogni giorno come rituale quotidiano allo scopo di rilassarvi in modo efficace e quindi affrontare perfettamente ogni giornata.

Tisana alla valeriana e tiglio per dormire meglio

La tisana alla valeriana e tiglio è una bevanda ideale per chi ha problemi a dormire bene. Sorseggiarla prima di andare a letto, infatti, aiuta a riposare al meglio. La valeriana e il tiglio sono infatti due prodotti naturali che aiutano a rilassarsi e quindi inducono a un sonno profondo e realmente riposante.

L’azione sedativa offerta da questa tisana è davvero molto importante e per questo motivo è indicata a tutti coloro che hanno problemi a dormire.

Per migliorare l’azione di questa bevanda, potete anche aggiungere un’altro ingrediente ideale per dormire quale la passiflora.

Come preparare la tisana alla valeriana e tiglio

Preparare la tisana alla valeriana e tiglio è molto semplice, infatti per farlo servono solamente della radice di valeriana sminuzzata e dei fiori di tiglio. Questi due ingredienti devono essere mischiati e poi aggiunti ad acqua bollente.

Lasciate quindi in infusione per circa dieci minuti e poi filtrate il tutto.

Sorseggiate la bevanda ancora calda per ottenere il massimo dei benefici. Per migliorare il suo sapore, potete anche aggiungere un po’ di miele.