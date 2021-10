Olio essenziale di eucalipto: i benefici contro il mal di gola

L’olio essenziale di eucalipto è un ottimo rimedio naturale in caso di mal di gola e per questo non dovrebbe mai mancare in casa durante i mesi invernali. Questo prodotto è in grado infatti di alleviare i problemi legati all’influenza e al raffreddore tra cui, appunto, anche il male alla gola.

Olio essenziale di eucalipto per il mal di gola

L’olio essenziale di eucalipto si ricava dai germogli e dalle foglie di eucalipto, per questo possiede tutte le proprietà benefiche offerte da questa pianta straordinaria.

Il prodotto risulta essere un eccellente rimedio naturale in caso di raffreddore ed influenza dal momento che libera il naso e fluidifica il catarro. Allo stesso tempo è anche in grado di ridurre la tosse, la bronchite e il mal di testa.

Chiaramente risulta essere un prodotto perfetto anche per trattare laringiti e faringiti. Infatti l’olio essenziale di eucalipto permette di ridurre il mal di gola e in generale le infiammazioni delle vie respiratorie.

I benefici dell’olio essenziale di eucalipto per il mal di gola

I benefici che l’olio essenziale di eucalipto offre in caso di mal di gola sono davvero numerosi.

Questo prodotto è infatti un antibatterico naturale davvero eccellente e risulta anche essere uno straordinario antimicotico.

L’olio essenziale in questione è anche antinfiammatorio e antidolorifico, di conseguenza riesce ad alleviare le infiammazioni che affliggono in particolare le prime vie respiratorie.

Come usare l’olio essenziale di eucalipto per il mal di gola

L’olio essenziale di eucalipto è un eccellente prodotto per curare in modo naturale il mal di gola. Per avere il massimo dei benefici lo si può impiegare per effettuare dei suffumigi. In questo caso è semplicemente necessario versarne qualche goccia in acqua bollente e respirare a pieni polmoni.

In alternativa l’olio essenziale di ecualipto è utilizzabile anche per effettuare dei gargarismi. Per usarlo in tal modo dovete semplicemente aggiungere due gocce di questo prodotto in un bicchiere di acqua ed eseguire gargarismi due volte al giorno.

Infine, un modo molto semplice per utilizzare l’olio essenziale di eucalipto consiste nel versane due gocce in un cucchiaio di miele ed assumerlo.

Nel caso in cui il mal di gola dovesse persistere per oltre 10 giorni di utilizzo di questi rimedi, vi suggeriamo di consultare il vostro medico.