Gli acidi della frutta sono un prodotto naturale davvero utile per migliorare la salute e l’aspetto della pelle. Questi sono particolarmente efficaci per le pelli grasse e in particolare risultano adatti a chi ha problemi di acne.

Acidi della frutta: i benefici contro l’acne

Gli acidi della frutta sono molto utili per contrastare l’acne in quanto risultano particolarmente indicati per le pelli grasse. Questi prodotti sono in grado di consentire al sebo di fuoriuscire dai follicoli in maniera veramente agevole e questo evita di conseguenza la formazone di foruncoli e punti neri.

Per avere il massimo dei benefici in caso di acne, suggeriamo di utilizzare prodotti esfolianti non oleosi e delicati. Prodottoi troppo aggressivi infatti tendono a far reagire le ghiandole sebacee che aumentano la produzione di sebo andando ad avere quindi un effetto contrario rispetto a quello desiderato.

I migliori acidi della frutta per l’acne

Per contrastare l’acne è bene optare per acidi della frutta BHA (beta-idrossiacidi). Questi infatti si dissolvono in olio e di consenguenza sono utili per le pelli grasse.

Il migliore in assoluto è di certo l’acido salicilico, indicato in particolare per le pelli a tendenza acneica in quanto sciolgono il sebo in eccesso presente sulla cute. Agendo in questo modo, il prodotto è in grado di liberare i pori dalle impurità impedendo la formazione di punti neri e forucoli.

I prodotti a base di acidi della frutta per l’acne

I prodotti in commercio sono numerosi, infatti gli acidi della frutta risultano disponibili come maschere, lozioni, creme viso o creme corpo.

Per avere il massimo dei benefici contro l’acne è possibile utilizzare più di un prodotto cosmetico a base proprio di acidi della frutta. Ricordate di applicare questi prodotti la sera in quanto è bene non esporre la pelle ai raggi del sole dopo il trattamento a base di acidi delal frutta.

In ogni caso vi suggeriamo di non spaventarvi se inizialmente noterete dei leggeri rossori, bruciori o pizzicori in quanto è normale alle prime applicazioni di questi prodotti.