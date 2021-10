Molti di noi, da piccoli, sono stati abituati dai propri genitori a bere un bicchiere di latte caldo prima di andare a dormire, perché la bevanda apporta molti benefici all’organismo. Scopriamo insieme quali sono.

Prima di dormire bisogna bere latte caldo o freddo?

Molti si chiedono se prima di andare a dormire bisognerebbe bere il latte caldo o freddo. A questa domanda non esiste una risposta corretta, tutto dipende dai propri gusti. L’importante, però, è non bere latte troppo ghiacciato o troppo caldo. La bevanda troppo calda, infatti, perde le vitamine e gli antiossidanti naturali che contiene, dato che sono sostanze molto delicate e suscettibili a cambiamenti ad alte temperature. La stessa cosa vale per il latte ghiacciato, perciò l’ideale sarebbe bere un bicchiere della bevanda a temperatura ambiente o tiepida.

Vediamo ora che benefici apporta all’organismo.

Il latte caldo prima di dormire aiuta a riposare meglio

Il latte caldo, se bevuto prima di andare a dormire, aiuta sicuramente a riposare meglio. La bevanda, infatti, contiene triptofano e melatonina, due sostanze che aiutano a dormire più facilmente e velocemente. Il triptofano, infatti, è il precursore della serotonina, un neurotrasmettitore che regola il ciclo sonno-veglia. Inoltre, il triptofano elimina l’ansia e la depressione, che causano insonnia e agitazione.

La melatonina, invece, ci prepara al sonno e aiuta a regolare il ritmo circadiano.

Bere latte caldo prima di dormire aiuta a dimagrire

Bere un bicchiere di latte caldo prima di andare a dormire può anche aiutarci a dimagrire e a tornare in forma. È risaputo, infatti, che una cattiva qualità del sonno favorisce l’aumento di peso. Ritrovare un ciclo di sonno-veglia normale, invece, favorisce la perdita di peso. Inoltre il latte è ricco di nutrienti, soprattutto di proteine, perciò aiuta ad eliminare la voglia di spuntini notturni.

Bere latte caldo prima di dormire può aumentare la massa muscolare magra

Il latte contiene caseina e siero di latte, due proteine che, se assunte di sera, possono aumentare la sintesi proteica muscolare durante le ore notturne. Questo contribuisce ad un aumento della massa muscolare magra e sfavorisce l’aumento del grasso corporeo.