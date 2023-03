Acido ialuronico per la pelle del viso: benefici e dove acquistarlo

L’acido ialuronico è l’ingrediente chiave di una vasta gamma di prodotti cosmetici, destinati alla cura della pelle del viso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici dell’acido ialuronico e dove acquistare il miglior siero antirughe naturale a base di acido ialuronico.

Acido ialuronico per la pelle del viso

Le molecole di acido ialuronico, concentrate in prevalenza nei tessuti della pelle, sono costantemente prodotte e sintetizzate dal nostro organismo. A partire dai 30 anni, tuttavia, le molecole di acido ialuronico che il nostro organismo produce e sintetizza inizia a scemare gradualmente e, di conseguenza, la nostra pelle non riesce a trattenere adeguati livelli di idratazione.

La funzionalità dell’acido ialuronico dipende, ovviamente, dal suo peso molecolare. Un peso molecolare molto basso può penetrare negli strati più profondi dell’epidermide e svolgere funzione riparatrice, rigenerante e anti-età, aumentando l’elasticità della pelle e la profondità delle rughe. Al contrario, un peso molecolare molto alto riesce a trattenere una quantità elevata di acqua e, pertanto, svolge funzione filmante e idratante, creando sullo strato corneo, lo strato più esterno dell’epidermide, un film protettivo che limita la perdita eccessiva di acqua.

Acido ialuronico per la pelle del viso: benefici

I benefici principali legati all’acido ialuronico sono di natura endogena. Le sue molecole, in grado di trattenere l’acqua, si gonfiano, aumentando, così, di volume e riempiendo le rughe della pelle del viso. Poiché l’incavo della ruga arriva in superficie, la pelle del viso risulta più liscia ed omogenea, con un effetto anti-età immediato. Combinato con l’acqua, l’acido ialuronico realizza una struttura gelatinosa che dona alla pelle elasticità e compattezza.

Il viso, che è la parte del corpo umano più esposta alla luce del sole e agli effetti delle condizioni climatiche e ambientali, è la zona che più di tutte beneficia degli effetti positivi dell’acido ialuronico. Le sue molecole, infatti, riequilibrano l’idratazione della pelle, aumentandone la sua elasticità, e la struttura del tessuto dermico del viso.

Acido ialuronico per la pelle del viso: migliore soluzione

L’acido ialuronico è l’ingrediente chiave di molti prodotti cosmetici. La sua presenza, infatti, ne migliora gli effetti e, di conseguenza, la richiesta, soprattutto a partire da una certa età.

