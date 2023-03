Dieta in bianco, cosa mangiare? Il menù

Spesso i medici consigliano di “mangiare in bianco”, soprattutto in presenza di disturbi intestinali che causano diarrea o difficoltà digestive in genere. Proprio per questo viene soprannominata dieta in bianco, a base di alimenti leggeri che non affaticano l’intestino. Scopriamo il menù settimanale.

Dieta in bianco, cosa mangiare?

Quando si parla di dieta in bianco, vuol dire consumare alimenti prevalentemente poco conditi e leggeri, facili da condire. Allo stesso tempo che non aumentino troppo la motilità intestinale, in modo da contrastare i sintomi. Ingredienti prìncipi di questo tipo di alimentazione in bianco sono cereali, riso e pasta, ma anche patate, carne bianca, pesce e poca verdura e frutta.

Si tratta di regime molto stringente, e per questo temporaneo che spesso permette di raggiungere buoni risultati andando a ridurre o sopprimere l’assunzione di alcuni cibi, come ad esempio:

cibi contenenti lattosio (latte, latticini, ma anche alcuni salumi), per evitare la possibilità di fermentazione di questo zucchero che può causare gas, gonfiore, dolore e diarrea;

cibi contenenti un alto quantitativo di fibre (verze, cavolfiori, broccoli, ceci, fagioli, piselli, fave), che sostanzialmente potrebbero avere lo stesso effetto del lattosio anche se attraverso una reazione diversa;

cibi grassi (condimenti come olio e burro o alcuni tipi di carne), che facilitano la motilità intestinale, che in questo caso è un effetto non voluto;

cibi eccitanti (caffè o bevande zuccherate), che agiscono a livello nervoso stimolando la peristalsi.

Dieta in bianco: esempio di menù

Un menù esemplificativo della dieta “in bianco” potrebbe essere composto da:

Colazione: tè con un paio di fette biscottate integrali;

Metà mattina: una mela;

Pranzo: riso in bianco, petto di pollo, poca lattuga o verdura cotta tipo zucchine;

Merenda: una mela;

Cena: un uovo sodo e del purè.

ll riso può essere sostituito da un piatto di pasta o da una pastina in brodo; il pollo dal tacchino, da pesci magri o dall’uovo; al posto del purè si può mangiare del pane.

I condimenti vanno limitati al massimo: niente sale né olio, cottura preferibilmente al vapore, per aggiungere un po’ di sapore si possono utilizzare l’aceto o il limone.

Ovviamente un regime del genere non può essere sostenuto a lungo e va concordato con il nutrizionista, in modo da verificare l’adeguatezza personale.

Dieta in bianco quando si sta male

Più che di dieta in bianco è corretto parlare di una dieta leggera e orientarsi verso cibi digeribili, a prescindere dal loro colore o dalla loro cattiva fama.

Erroneamente considerate pesanti sono ad esempio le uova, che però se cucinate alla coque o in camicia non lo sono. Meglio evitare la frittata ma esclusivamente perché prevede un metodo di cottura che rende ogni cibo meno digeribile.

Parte della dieta leggera indicata quando non si sta bene sono le verdure cotte al vapore come finocchi, spinaci, carote, zucca e zucchine.

Ottimi anche gli ortaggi fermentati come i crauti, soprattutto se consumati a inizio pasto perché introducono nell’organismo enzimi, acido lattico e fermenti e aiutano a rafforzare le difese immunitarie. Per gli spuntini la frutta è perfetta, soprattutto se si scelgono mele e l’ananas.

Tra i cibi bianchi il più indicato resta il riso, purché non unico alimento del pasto e possibilmente integrale. Può anche essere alternato con altri carboidrati come grano saraceno o avena.

Per tamponare l’acidità di stomaco le patate al forno sono l’ideale, ma per loro vale sempre la regola di non esagerare e affiancarle a una fonte proteica.

Per quanto riguarda le bevande, sì a tisane, tè e decotti ma se si hanno problemi allo stomaco meglio stare alla larga da caffè e alcol, che sono agenti irritanti.