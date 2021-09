Acqua profumata fai da te: come prepararla

L’acqua profumata è facilmente realizzabile a casa propria, l’importante è chiaramente conoscere le ricette giuste da seguire. Questo prodotto è ideale per profumare la pelle e i capelli in maniera del tutto naturale ed è particolarmente apprezzata per via della sua leggerezza e freschezza in quanto non è per nulla invadente.

Scopriamo insieme le migliori ricette per realizzare l’acqua profumata fai da te.

Acqua profumata alle rose

L’acqua profumata alle rose è una delle versioni più apprezzate di questo prodotto. Per realizzarla servono semplicemente 3 rose, 250 ml di acqua e 1,5 g di conservante.

Per ottenere questa preparazione è necessario versare i petali di rosa in un pentolino di acqua ed attendere il tempo necessario che il loro profumo venga sprigionato.

Successivamente si deve aggiungere il conservante per poter mantenere la preparazione.

Acqua profumata fai da te con aloe

L’acqua profumata a base di aloe vera è ideale per ottenere un prodotto naturale in grado anche di idratare e profumare i capelli. Questa pianta infatti vanta proprietà idratanti davvero uniche e per questo risulta ideale per realizzare tale tipo di prodotto.

Gi ingredienti per realizzare questa acqua profumata fai da te sono: 81,4 gr di acqua demineralizzata, 6 gr di gel di aloe vera, 6 gr di glicerina vegetale, 6 gr di fragranza naturale e 20 gocce di conservante.

Acqua profumata con oli essenziali

Una ricetta molto semplice per realizzare l’acqua profumata è quella che prevede l’utilizzo di oli essenziali. Tale preparazione infatti regala al corpo un piacevole e seducente profumo davvero delicato.

Il vantaggio di questa versione di acqua profumata sta nel fatto che chiunque può decidere l’olio essenziale da utilizzare optando per quello dal profumo che preferisce. In particolare risultano ottimi l’olio essenziale di menta, l’olio essenziale di limone e l’olio essenziale di vaniglia.

Per gli uomini sono ottimi anche gli oli essenziali speziati come l’incenso, la mirra e il sandalo.