Tisana di rosa mosqueta: proprietà e controindicazioni

La tisana di rosa mosqueta è ricca di benefici per la salute, ma ovviamente è necessario non esagerare con la quantità dal momento che se si esagera possono esserci delle controindicazioni.

Tisana di rosa mosqueta: proprietà benefiche

I motivi per consumare la tisana di rosa mosqueta sono numerosi, infatti questa bevanda è utile per migliorare il proprio stato di salute.

Consumare frequentemente questa tisana permette di ottenere uno straordinario effetto purificante e astringente.

La tisana realizzata con rosa mosqueta possiede anche degli effetti antiossidanti e antinfiammatori. Per avere un’azione fluidificante e antiaggregante del sangue, consigliamo di bere spesso la bevanda. In questo modo riuscirete a prevenire le parologie di tipo cardiovascolari e di tipo cerebrovascolari ritrovando il benessere.

Controindicazioni della tisana rosa mosqueta

Nonostante la tisana di rosa mosqueta sia ricca di benefici per la salute, è bene non esagerare con questa bevanda per evitare che possano esserci delle controindicazioni.

Nel caso si esageri infatti c’è il rischio di incorrere in vomito, diarrea oppure nausea. Ovviamente per evitare che ci posssano essere questi problemi è bene consumare al massimo due tazze di tisana e non di più.

Ricordiamo che per realizzare la tisana in questione è necessario utilizzare solo i fiori di rosa mosqueta. L’olio di rosa mosqueta infatti causa immediatamente dolori addominali e quindi non si deve mai ingerire.

Come preparare la tisana di rosa mosqueta

La tisana di rosa mosqueta si prepara semplicemente mettendo a bollire 250 ml di acqua. Una volta che l’acqua avrà bollito, spegnete il fuoco e aggiungete un cucchiaino di fiori di rosa mosqueta secchi. Lasciate quindi in infusione per circa 10 minuti e poi filtrate.

Bevete la tisana ancora calda per ottenere il massimo dei benefici per la salute. Per migliorare il gusto, ricordate di aggiungere un po’ di miele prima di sorseggiare.