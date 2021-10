L’acroyoga è una disciplina da praticare in coppia che unisce gli esercizi di respirazione, meditazione e yoga alla ginnastica acrobatica e al Thai Massage. Esso prevede lo svolgimento di esercizi di yoga acrobatico, perciò non è adatta a tutti. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Acroyoga: di cosa si tratta?

L’acroyoga è conosciuto anche come yoga di coppia ed è una disciplina con caratteristiche acrobatiche. Gli esercizi vengono svolti insieme ad un’altra persona con cui ci si allena e si imparano le tecniche di base di respirazione, la meditazione statica e l’esecuzione di esercizi ispirati dalla ginnastica acrobatica.

Acroyoga: gli esercizi e le posizioni

Per svolgere gli esercizi di acroyoga è fondamentale essere calmi e rilassati. Queste due caratteristiche, infatti, consentono di ottenere la staticità delle posizioni e i cicli dinamici dei movimenti.

Inoltre, dato che viene praticato in coppia, è fondamentale la fiducia reciproca tra i due partner.

Nella disciplina dell’acroyoga si parte sempre dalla respirazione, che va mantenuta per tutta la durata delle sessioni. Per quanto riguarda le sequenze di esercizi, invece, si parte da una base, dove uno dei due soggetti rimane ancorato a terra, e funge da sostegno all’altra persona, chiamato flyer. Quest’ultimo si muove in alto e la coppia viene osservata in modo oggettivo mentre svolge gli esercizi da un assistente esterno, chiamato spotter.

Acroyoga: quali sono i benefici?

I benefici che l’acroyoga apporta a chi pratica questa disciplina sono molti. Per esempio, aiuta a combattere il mal di schiena, la scoliosi e i dolori cervicali, rinforzando quei muscoli. Inoltre, regola le ghiandole endocrine e il sistema nervoso, contrasta depressione, stress cronico, insonnia, debolezza, attacchi di panico e ansia sociale.

L’acroyoga migliora anche l’elasticità dei muscoli e dei tendini, aiuta ad acquisire una maggiore capacità di controllo del corpo e migliora la salute psico-fisica generale.

Infine, lo yoga acrobatico apporta benefici anche agli organi interni e migliora anche la salute della colonna vertebrale.