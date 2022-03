Adattamenti cinematografici, ecco il segreto di un successo incredibile

Diventare un cult è una vera e propria impresa al giorno d’oggi, per qualsiasi libro. È veramente complicato trovare un titolo in grado di scalare le classifiche e avere un successo totale. Nella società moderna è molto più facile che le persone vedano un film che dura all’incirca un’ora e mezza, rispetto alla lettura di un libro di 4-500 pagine.

Non ha, però, granché senso fare un confronto tra il settore della cinematografia e quello dell’editoria. Infatti, tra questi due ambiti c’è un legame davvero unico, molto più di quello che si potrebbe pensare dal punto di vista superficiale.

Adattamenti cinematografici di grande successo che nascono da romanzi indimenticabili

Volete un esempio per chiarire fin da subito questo grande legame tra questi due settori? Come è stato messo in evidenza sul blog del casinò online di Betway, James Bond è uno dei personaggi più conosciuti in tutto il mondo. Ebbene, in pochi forse si ricordano che venne realizzato da parte dello scrittore Ian Fleming. Un’idea che vide la luce ben prima che i vari adattamenti cinematografici venissero lanciati sul grande schermo.

I vari adattamenti cinematografici sono stati ripresi da dei romanzi che sono passati davvero alla storia. In tanti si chiedono quale sia effettivamente il motivo di un simile successo da parte di questi titoli? Sono essenzialmente due le motivazioni. Il primo, da una parte, è legato al fatto che gli sceneggiatori hanno una piena libertà di fare riferimento ai libri. L’altro grande vantaggio di questa commistione di settori è relativo alla possibilità per gli scrittori di traslare anche sul grande schermo le loro opere e farle diventare a tutti gli effetti immortale. Non è un caso, quindi, che le serie di libri più famose sono anche quelle che, tramite gli adattamenti cinematografici, sono state in grado di scrivere diversi record nella storia del cinema.

Gli adattamenti cinematografici che hanno sbancato al botteghino

Diamo uno sguardo alla classifica dei maggiori film di successo tratti da libri, con i film che hanno veramente ottenuto un successo clamoroso al botteghino. I dati sono stati tratti dal box office Mojo e vedono in cima a questa classifica “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”, che ha fatto registrare la bellezza di 1.34 miliardi di dollari.

Alle spalle di uno dei tanti capitoli di grande successo della saga che vede protagonista il maghetto con gli occhiali, troviamo “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re”, che ha superato il tetto di 1.15 miliardi di dollari.

Il terzo posto di questa speciale classifica è in condivisione tra due titoli che sono rimasti senza dubbio nell’immaginario collettivo. Stiamo facendo riferimento a Jurassic Park e ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Entrambi questi adattamenti cinematografici hanno oltrepassato la soglia di 1.03 miliardi di dollari.

Ai piedi del podio troviamo altri due grandi successi che derivano da libri molto famosi. Si tratta di “Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato” e “Harry Potter e la pietra filosofale”, che hanno rispettivamente raccolto al botteghino 1.02 e 1.01 miliardi di dollari di incassi. Questi sei titoli sono gli unici che sono riusciti a oltrepassare quota un miliardo di dollari.

Al settimo posto c’è un altro capitolo dell’infinita saga del maghetto di Hogwarts che ha raggiunto un grande successo al botteghino ed è “Harry Potter e i doni della morte – Parte 1”, che è riuscito a precedere altri titoli di grande spessore e che hanno fatto innamorare al cinema tantissime persone, ovvero “Il libro della giungla”, con 966 miliardi di dollari, “Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate”, con 962 miliardi di dollari e “Il Signore degli Anelli – Le due torri”, con 947 miliardi di dollari.