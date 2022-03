La papaya non è solo un gustoso frutto esotico, ma è anche un ottimo ingrediente naturale per preparare trattamenti cosmetici per la pelle. Scopriamone insieme proprietà e vantaggi.

Proprietà benefiche della papaya per la pelle

La papaya è un ingrediente prezioso non solo per il nostro organismo in generale, ma anche per la salute e la bellezza della nostra pelle.

Il frutto esotico, infatti, contiene molte vitamine come la vitamina A, la vitamina E e la vitamina C, oltre a numerose sostanze antiossidanti utili a contrastare l’azione dei radicali liberi e il conseguente invecchiamento cutaneo.

La papaya, quindi, aiuta a mantenere la pelle giovane e idratata, migliorando e attenuando le imperfezioni dell’epidermide come macchie e brufoli. Inoltre, è un ottimo ingrediente per preparare maschere e trattamenti di bellezza home-made, insieme ad altri ingredienti naturali benefici per la pelle.

Vediamo quindi quali trattamenti si possono preparare utilizzando il frutto esotico.

Maschera alla papaya idratante per la pelle

La papaya è ottima per idratare la pelle, specie se unita ad altri ingredienti naturali altrettanto nutrienti come lo yogurt. Per preparare questo trattamento, quindi, serviranno due cucchiai di yogurt bianco intero e circa un quarto di frutto di papaya. Frullate insieme i due ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Applicate il trattamento sul viso e lasciate agire per almeno 5 minuti, poi risciacquate il tutto con acqua tiepida. Questa maschera è adatta a tutti i tipi di pelle, in particolare a quella sensibile e delicata.

Maschera alla papaya per una pelle senza imperfezioni

Il secondo trattamento che si può preparare utilizzando la papaya è una maschera utile ad eliminare brufoli e macchie. Basta mischiare insieme due cucchiai di polpa di papaya e due cucchiai di miele e aggiungere il succo di un limone.

Una volta ottenuto un composto cremoso, si può applicare sul viso, lasciando agire il tutto per almeno 20 minuti. Risciacquate poi con acqua tiepida e ripetete il trattamento almeno una volta a settimana per eliminare tutti i brufoli e le macchie scure sul viso.

Maschera esfoliante alla papaya per una pelle levigata

L’ultimo trattamento viso alla papaya prevede di mischiare il frutto insieme ad altri ingredienti naturali per avere una pelle morbida e vellutata. Occorrono quindi due cucchiai di polpa di papaya, due cucchiai di miele e un cucchiaio di zucchero. Il composto andrà poi massaggiato sul viso per una decina di minuti per esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte, in modo da avere poi una pelle morbida e liscia.