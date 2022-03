Tisane drenanti: i benefici e le migliori

Le tisane sono preparati a base di erbe, foglie, radici e cortecce che si trovano in commercio sia in bustina che in versione sfusa. Ciascun ingrediente di cui sono composte apporta dei benefici e svolge un’azione specifica sul nostro organismo.

Scopriamo quali sono i benefici delle tisane drenanti e le migliori da acquistare su Amazon.

Tisane drenanti

Le tisane sono un ottimo modo per integrare i liquidi. Tra tutte le varietà disponibili per il consumatore, le tisane con proprietà drenanti, detox, snellenti e anticellulite sono un rimedio utile a favorire la perdita di peso. A tal proposito occorre ricordare che non esistono pozioni miracolose, le tisane drenanti sono efficaci se assunte regolarmente, con le dovute accortezze, all’interno di un regime alimentare vario ed equilibrato, accostato all’allenamento fisico regolare.

Le tisane drenanti possono essere consumate in tutte le stagioni. In estate, quando il caldo si fa sentire, è possibile prepararle in anticipo per poi consumarle quando si sono raffreddate, oppure si possono acquistare le tisane fredde che vanno infuse direttamente in acqua fredda.

Le tisane drenanti si trovano in commercio sia in bustina che sfuse. Le prime sono senza dubbio più pratiche, in quanto sono già dosate e pronte all’uso.

Le seconde si presentano in foglie intere o in polvere e sono vendute in mix appositamente selezionati o come singoli ingredienti. Per preparare le tisane sfuse, mettete in infusione 1 gr del mix di erbe ogni 100 ml di acqua o 4 cucchiaini di mix di erbe ogni 500 ml di acqua.

Tisane drenanti: benefici

Le tisane drenanti contengono ingredienti ricchi di vitamine, antiossidanti e principi attivi che hanno diversi effetti benefici sul nostro organismo grazie alle loro proprietà digestive, diuretiche e depurative.

Se assunte con regolarità agevolano la perdita di peso, riducono la ritenzione idrica e il conseguente senso di gonfiore che causa e, inoltre, agendo sul sistema linfatico e l’apparato renale, aiutano l’organismo a liberarsi dalle tossine e dalla cellulite.

Per ottenere dei buoni risultati, bisogna assumere un paio di tazze di tisana drenante il giorno per almeno 2-3 settimane, evitando di assumere quelle che contengono ingredienti che possono interferire con alcuni farmaci e patologie o che sono sconsigliate durante la gravidanza e l’allattamento. Dato che il loro scopo è favorire la perdita di peso, è preferibile consumarle senza l’aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, ma talvolta risulta difficile farlo a causa del sapore amaro tipico di alcuni ingredienti. Niente paura, in questo caso basta lasciare che la tisana si raffreddi perché il sapore amarognolo si attenui.

