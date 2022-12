La supermodella e attrice brasiliana, a 41 anni, Adriana Lima è sempre in forma come quando ne aveva venti in meno e sfilava come angelo di Victoria’s Secret. Scopriamo insieme i segreti di Adriana Lima per un fisico come il suo e quale dieta segue la top model.

Adriana Lima: i segreti di bellezza e la dieta

La super modella brasiliana Adriana Lima ha da tempo lasciato le passerelle del noto brand di intimo Victoria’s Secret. Ma non ha mai abbandonato le buone abitudini a tavola e nello sport. Amante dell’attività fisica, soprattutto della boxe, è diventata infatti il volto di Puma. Invece, nell’alimentazione della top model, ecco cosa c’è.

“Invece di usare le vitamine, puoi benissimo usare il cibo come energia.

Mangiare in un certo modo ti permette di avere avere una lunga giornata di lavoro senza sentirti esausto”, ha così dichiarato la top model brasiliana.

Adriana ha ben due nutrizioniste esperte di medicina cinese (Michelle Ingels e Paulina Indara) che programmano i suoi pasti a seconda del tipo di allenamento della giornata.

Appassionata di cibo brasiliano e di torte al cioccolato fuso, la modella come ogni persona comune, ha confessato che di tanto in tanto commette qualche peccato di gola.

E ha lanciato un appello a tutte le donne: “Non siate troppe dure con voi stesse”.

L’allenamento di Adriana Lima, amante dello sport

Oltre al workout diurno in palestra e quello sul ring per fare boxe, la modella Adriana Lima si allena regolarmente anche con l’ex boxeur pro Michael Olajide Jr nella sua palestra aerospacenyc, luogo di ritrovo per tutti gli appassionati di boxe nella Grande Mela.

Adriana Lima ama anche saltare sulla corda dieci minuti nella sua stanza, appena si alza, per aumentare il suo battito cardiaco. Ma non solo. Le piace tantissimo lo yoga che la aiuta a rilassarsi e trovare un equilibrio e un benessere mentale.