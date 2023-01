Sarah Altobello, conosciuta soprattutto come “sosia” italiana di Melania Trump, è una concorrente del Gfvip7. La showgirl barese, precisamente di Modugno, ha 34 anni ed è più in forma che mai. Ecco, in questo articolo, svelato come si mantiene così in forma, magra e longilinea, e i suoi segreti di bellezza.

I segreti di bellezza di Sarah Altobello

La showgirl e influencer di origine pugliese, sosia di Melania Trump, afferma di non essere ricorsa alla chirurgia, anche se ha fatto qualche “ritocchino” evidente alle labbra. Sarah Altobello ha rivelato di mantenersi in forma facendo esercizi facciali, che consistono nel pronunciare in modo prolungato le vocali dell’alfabeto (A E I O U) in modo da elasticizzare i tessuti.

Sarah è già nota agli amanti dei reality show, avendo partecipato all’Isola dei Famosi 2019.

Nata nel 1988 a Modugno in provincia di Bari, ha lavorato fin da giovanissima in televisione, sia come valletta che in seguito come presentatrice prendendo parte a produzioni sia Rai che Mediaset. Durante la sua ultima esperienza, quella all’Isola dei Famosi si mostrò per forza di dubbio senza trucco, apparendo anche più bella che con tanto make-up del quale è innamorata.

Nonostante molti sostengano che la giovane 34 enne abbia ceduto alla tentazione del ritocchino, in realtà Sarah ha sempre dichiarato il contrario.

Durante l’esperienza all’Isola dei Famosi infatti l’abbiamo vista in tutto il suo splendore. Anche nella casa più conosciuta d’Italia Sarah Altobello appare in ogni sua versione, quella semplice di prima mattina, appena sveglia, senza trucco e quella più da “showgirl”, con make-up e abiti sgargianti. E, il pubblico la sta imparando ad amare così come è, tra personaggio e persona.

Sarah Altobello al Gfvip7

Attuale concorrente del Gfvip7, condotto da Alfonso Signorini in onda ogni lunedì su Canale 5, in prima serata, Sarah Altobello potrebbe essere eliminata la prossima puntata, lunedì 2 gennaio 2023.

Protagonista di diverse querelle, prima con il concorrente ex direttore Tg1, Attilio Romita, che per lei non ha avuto parole molto piacevoli definendola “Fru fru”, al litigio con la modella Nikita Pelizon. All’interno del reality show di Canale 5, la Altobello divide l’opinione pubblica tra chi la ama anche per il suo personaggio sopra le righe e chi, invece, non la ritiene sincera. Vedremo come andrà a finire.