A ogni età, il giusto sport. Ecco, in base all’età anagrafica, quale sport è meglio praticare. Dal basket al tennis, tutte le attività fisiche da poter svolgere in età adulta.

Sport da adulti: quale praticare

In età adulta è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis.

L’adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta.

A partire dai 30 in su, se la palestra non vi piace e avete intenzione di iniziare a praticare un nuovo sport, ma non sapete quale è quello più adatto a voi, la risposta è una. La corsa. È lo sport che fa meglio (ovviamente parliamo di soggetti senza particolari problematiche).

Aerobica, corsa, spinning, walking, fitboxe, sono tutti sport ideali per sfruttare al massimo la forza e l’energia disponibili. Una volta a settimana, poi, perché non allenarsi con i pesi? Va bene a tutte le età e rafforza la muscolatura, anche in modo mirato.

Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell’esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali.

Lo sport fa bene a ogni età

L’attività sportiva a ogni età è un toccasana. Si associa all’allegria e alla gioia di vivere, alla possibilità di condividere esperienze all’interno di un gruppo e sprona l’individuo a superare i propri limiti. Ogni età trova un beneficio nello sport.

Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati.

In un soggetto adulto basta praticare attività fisica due volte a settimana, non di più, per stare bene alla tua mente e corpo.