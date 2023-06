L’aerofagia è un disturbo molto frequente, e può essere provocato da diversi fattori. Questa problematica si manifesta quando si ingoia troppa aria, quindi nel momento in cui si mangia velocemente, in piedi o con eccessivo nervosismo. Ecco come curarla con rimedi naturali della nonna.

Aerofagia: come curarla con i rimedi naturali della nonna

In caso di aerofagia la prima cosa da fare è rivedere la dieta e il modo in cui si consumano i pasti. I nemici del gas intestinale sono essenzialmente quattro: il lattosio, il raffinosio, il fruttosio e il sorbitolo. Inoltre, è bene sedersi almeno durante i pasti principali e masticare molto lentamente.

Via libera ad alimenti come riso e orzo e a tutti i prodotti che non irritano la mucosa intestinale.

Dopo aver rivisto la dieta e corretto alcune abitudini sbagliate, chiedete aiuto ai rimedi naturali, quelli “della nonna”. Il primo alleato per combattere l’aerofagia è l’issopo, da consumare come infuso. Mettete un cucchiaio di foglie e fiori in 250 ml di acqua e portate a ebollizione. Fate riposare per dieci minuti, filtrate e consumate subito dopo i pasti principali.

Anche le foglie di malva, ricche di mucillagini, sono particolarmente utili per contrastare questa problematica e il gonfiore addominale.

I semi di finocchio, noti per le virtù digestive, sono molto efficaci se assunti sotto forma di estratto liquido. Aggiungete 20 gocce in poca acqua minerale e bevete due volte al giorno, lontano dai pasti. Stesso risultato con i semi di anice verde, utili anche per ridurre il gonfiore dell’addome.

Altro rimedio naturale per contrastare l’aerofagia è lo zenzero, antinfiammatorio e digestivo utilizzato anche per trattare il mal d’auto, il mal di mare e la nausea mattutina.

Non dimentichiamo i fiori di Bach. Anche la fitoterapia si rivela efficace in disturbi che riguardano l’intestino. Nello specifico, il fiore più indicato è Vine, utile anche in casi di eruttazioni, alitosi e aerocolia.

Rimedi naturali della nonna: cura dell’aerofagia

Avete mai sentito parlare del carbone vegetale? Costituisce uno dei “farmaci naturali” più utilizzati in assoluto per trattare i sintomi dell’aerofagia. È ottenuto dalla distillazione secca del legno di betulla, salice o pioppo, da cui si ottiene una polvere.

Inoltre, vanta proprietà assorbenti eccezionali, tali da inglobare l’aria in eccesso ingoiata con l’alimentazione esercitando così una modesta azione disinfettante nel tratto intestinale.