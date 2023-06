Scutigere in estate in casa: come evitare l’ingresso

Il caldo e le alte temperature sono arrivati, ma in questo periodo si affacciano anche insetti non molto graditi in casa. Tra i più comuni, vi sono sicuramente le scutigere che possono essere preziosi alleati per altri insetti. Scopriamo come impedire che entrino in casa e quindi proteggersi dalla loro possibile invasione.

Scutigere in estate in casa

Risultano essere uno degli insetti maggiormente comuni e presente in casa soprattutto nel periodo estivo. Le scutigere sono insetti che possono inorridire per il loro aspetto, ma si rivelano anche ottimi alleati e per questo motivo sarebbe meglio evitare di ucciderle. Sono insetti che entrano nelle abitazioni poiché amano molto i luoghi umidi della casa.

Per quanto riguarda il loro aspetto, non è sicuramente molto bella da vedere, complice anche le tantissime zampe che possiede per catturare le sue prede, ma anche per allontanarsi rapidamente da un luogo all’altro della casa. Al di là dell’aspetto alquanto inquietante, si rivela un insetto particolarmente utile e non andrebbe mai schiacciato o eliminato.

Gli insetti come le scutigere tendono a nutrirsi di parassiti che sono molto presenti nelle case come le zanzare, gli scarafaggi o anche i pesciolini d’argento. sono parassiti considerati dannosi, non solo per gli esseri umani, ma anche per le piante di casa dal momento che possono nutrirsene e arrivare a danneggiarle o distruggerle.

Scutigere in estate in casa: come allontanarle

Sebbene la presenza in casa delle scutigere possa essere utile per altri insetti, per cui è consigliabile non ucciderla, ma per coloro che non vogliono condividere gli spazi con questo insetto, ci sono una serie di soluzioni e accorgimenti per allontanarle. I rimedi naturali, non avendo controindicazioni, sono sicuramente la giusta soluzione.

Siccome sono particolarmente amanti dei luoghi umidi, come bagni o cantine, è consigliabile provare a deumidificare questi ambienti di casa con un buon deumidificatore in modo da impedirne l’accesso a queste zone. Installare zanzariere su porte e finestre, insieme allo stucco di alcune zone sicuramente aiuta a tenerle alla larga.

Sono diversi poi i rimedi naturali che possono essere un supporto per allontanarle da casa. Per esempio, i chiodi di garofano, ma anche il pepe di Cayenna, insieme anche alla polvere di caffè bruciato da spargere nelle aree e zone dove trova facilmente accesso alla casa permettono alle scutigere di non avvicinarle all’abitazione.

Molto importante poi la corretta pulizia degli ambienti con alcune gocce di un detergente a a base di tea tree oil che non tollerano. L’uso di un repellente a ultrasuoni come Ecopest Home permette poi di tenerle alla larga naturalmente e senza problemi.

