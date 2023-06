Acne sulla schiena? Cause e come curarla con rimedi naturali

L’acne è un fastidioso problema della pelle che può colpire ogni zona: dal viso, alle spalle alla schiena. Come fare per curare l’acne e quindi, i brufoli che compaiono lungo la schiena? Ecco le cause e la cura con rimedi naturali.

Acne sulla schiena? Le cause

Come per l’acne in genere, anche per i brufoli sulla schiena le cause sono riconducibili a un’infiammazione delle ghiandole pilosebacee. I sintomi più comuni sono, infatti, la comparsa di foruncoli, pustole, papule, punti neri e bianchi e cisti sottopelle.

Questo disturbo cutaneo è sicuramente molto fastidioso e antiestetico, ma con i giusti trattamenti è possibile alleviare i sintomi, basta imparare a riconoscerli.

L’acne sulla schiena e i classici brufoli sulle spalle possono essere la conseguenza dell’acne, anche se i fattori responsabili della comparsa di queste bolle sulla schiena possono essere diversi, tra cui:

Predisposizione genetica al disturbo cutaneo che può manifestarsi con brufoli sulla schiena dai 30 anni in su e non solo durante la fase adolescenziale.

Scarsa igiene o utilizzo di prodotti che occludono e irritano l’epidermide specialmente se grassa o mista.

Stress.

Eccessiva esposizione solare senza le dovute precauzioni.

Fattori di tipo ormonale (ad esempio durante la pubertà o la gravidanza).

Eccessiva produzione di sebo delle ghiandole sebacee.

Infezione batterica.

Alimentazione sbilanciata, con un consumo eccessivo di cibi grassi e troppo zuccherati. In alcuni casi si manifestano brufoli sulla schiena anche per intolleranze alimentari.

Acne sulla schiena: rimedi naturali per curarla

Il metodo migliore per curare efficacemente l’inestetismo dei brufoli sulle spalle e la schiena è iniziare a prendersi cura del proprio corpo, adottando delle buone abitudini a tavola, nello stile di vita in generale e per quanto riguarda l’igiene personale. Ecco alcune semplici regole:

La pelle della schiena dovrebbe essere sempre tenuta pulita, specialmente in estate o dopo lo sport. Per la detersione andrebbero scelti prodotti delicati ad azione sgrassante.

Durante la doccia fare uno scrub per i brufoli sulla schiena o esfoliare delicatamente utilizzando una spugna o il guanto di crine, che andrà a rimuovere l’eccesso di sebo e le cellule morte.

Non toccare i brufoli sottopelle sulla schiena, evitando di schiacciarli per non favorire l’insorgere di ulteriori infiammazioni batteriche.

Prediligere indumenti di fibre naturali che favoriscono la traspirazione cutanea, come il cotone, la seta e il lino.

Avere un’alimentazione bilanciata, povera di zuccheri, alcol e grassi.

Proteggere la pelle dai raggi del sole con un’adeguata protezione solare, anche in città e anche in inverno.

Ridurre lo stress e dedicare più tempo al proprio benessere psicofisico.

Rimedi naturali per l’acne

I rimedi naturali per l’acne sulle spalle vanno a lenire la parte interessata, sfruttando i principi attivi di ingredienti che troviamo in natura. Per togliere i brufoli sulla schiena, senza schiacciarli, è possibile usare:

Il Gel di Aloe Vera, da stendere dopo la doccia per idratare la pelle della schiena senza occludere i pori.

L’olio essenziale di Tea Tree Oil, un antinfiammatorio naturale.

Impacco di camomilla, ideale per le pelli più sensibili e per trattare anche i brufoli sottopelle.

Integratori alimentari a base di lievito di birra.