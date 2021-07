L’olio di cocco è un prodotto molto apprezzato a livello cosmetico. Esso gode di proprietà molto importanti che lo rendono in grado di migliorare anche l’aspetto della chioma. Esso risulta particolarmente utile per chi ha i capelli secchi in quanto la grande quantità di acidi grassi saturi e di vitamine che contiene riesce a rinforzare i capelli e a renderli morbidi.

Chi ha i capelli particolarmente secchi e crespi dovrebbe quindi provare a realizzare una maschera fai da te con l’olio di cocco.

Benefici dell’olio di cocco sui capelli

L’olio di cocco è un prodotto molto apprezzato nella cosmetica per via delle sue proprietà. Esso è particolarmente utilizzato per migliorare l’aspetto dei capelli, infatti consente di idratarli e nutrirli a fondo. Utilizzare questo olio regala una chioma morbida e lucente, inoltre previene le doppie punte e lenisce il cuoio capelluto.

Olio di cocco per capelli secchi

Per migliorare l’aspetto dei capelli secchi è possibile anche solo applicare qualche goccia di olio di cocco. Ad asciugatura quasi ultimata, vi consigliamo di applicare 5 gocce di olio sui capelli ancora umidi facendo attenzione a partire da metà lunghezza e senza toccare il cuoio capelluto.

Questo rimedio è molto semplice ed è efficace soprattutto quando si ha fretta. Suggeriamo però di preparare una maschera per capelli secchi all’olio di cocco per avere ancora più benefici ed idratare la chioma a fondo.

Chiaramente in questo caso serve più tempo, ma ne varrà la pena.

Maschera per capelli secchi all’olio di cocco: come farla

Realizzare una maschera per capelli secchi all’olio di cocco non è affatto complesso. Per farlo dovete semplicemente mescolare 3 cucchiai di olio di cocco, 2 cucchiai di miele e 1 cucchiaio di yogurt. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, applicatelo sui capelli e lasciate agire per circa 20 minuti.

Questa maschera permetterà di ottenere dei capelli morbidi e setosi senza appesantirli.