Alena Seredova, showgirl, modella, attrice di origine ceca, sposerà il suo compagno, il manager della dinastia Agnelli Alessandro Nasi. Prima delle nozze Alena ha seguito una dieta chetogenica per dimagrire. Ecco di cosa si tratta.

Alena Seredova sceglie la dieta chetogenica: com’è dimagrita in vista delle nozze

Alena Seredova, ex modella ceca ed ex moglie dell’ex calciatore Gigi Buffon, nel weekend sposerà il nuovo compagno Alessandro Nasi a Noto, in Sicilia. Prima del grande giorno, la showgirl e conduttrice ha scelto di seguire una dieta chetogenica per dimagrire. Ecco cosa ha mangiato Alena in questi mesi prima del sì.

L’ex modella, 45enne, è in splendida forma. Recentemente ha ritrovato il suo peso forma perdendo i chili acquisiti durante la terza e ultima gravidanza. Su Instagram ha spiegato come ha fatto e ha svelato di aver seguito la dieta chetogenica.

Ciò che ha fatto molto parlare di lei, recentemente è stato il modo in cui la showgirl ceca è riuscita, repentinamente, a riconquistare il suo perfetto peso forma dopo la terza gravidanza.

La dieta chetogenica, famosa anche come dieta dei 21 giorni, è un regime alimentare quasi privo di carboidrati (apporto inferiore al 5%) che innesca la cosiddetta chetosi.

Si tratta di un particolare stato metabolico in cui l’organismo, non avendo a disposizione i carboidrati, è obbligato a bruciare i grassi per la produzione di energia. Così facendo, si accelera la perdita di peso in poco tempo.

La caratteristica distintiva della dieta chetogenica è la riduzione drastica dell’apporto di carboidrati, anche se esistono diverse tipologie di percorso chetogenico. In pratica la dieta chetogenica porta un netto miglioramento a livello di metabolismo, determinando un veloce dimagrimento.

La chetogenica cerca di eliminare il grasso in eccesso e di portare vari benefici nell’organismo, elimina ansia e insonnia e si basai su cibi di alta qualità.

Sono sconsigliati i dolci e gli zuccheri, ma anche cereali, pasta, pane, prodotti da forno, legumi, frutta ad alto indice glicemico, mentre è -invece- possibile consumare liberamente verdura, frutta secca, semi oleosi, uova, pesce e carne.

Dieta chetogenica di Alena Seredova: cosa mangiare?

Tantissimi fans hanno notato un cambiamento netto nel fisico della bellissima showgirl ceca, Alena Seredova che è tornata in perfetta forma dopo la terza gravidanza di Charlotte.

Alcuni followers sui social le hanno chiesto infatti consigli e/o spiegazioni di come fosse riuscita a dimagrire e lei ha deciso di rivelare loro il suo segreto tramite alcune Stories.

“L’ho deciso con la testa, sono andata per la prima volta dalla nutrizionista e ho provato per la prima volta la Chetogenica”, ha così confessato Alena. Auguri per le nozze.