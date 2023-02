Dieta chetogenica: i pro, contro e i rimedi naturali

La dieta chetogenica favorisce una perdita di peso effettiva e repentina. Tuttavia, come per ogni dieta, anche per la dieta chetogenica vi sono dei pro e dei contro. Analizziamoli insieme nei paragrafi che seguono.

Dieta chetogenica contro

La dieta chetogenica esiste da moltissimi anni. Inizialmente, infatti, veniva prescritta ai bambini affetti da epilessia poiché era stato dimostrato che questo regime alimentare ne riducesse o, addirittura, ne annullasse del tutto gli episodi. Ad oggi, sebbene questa dieta, in alcune parti del mondo, venga consigliata ai bambini affetti da epilessia, la maggior parte delle persone la segue per perdere peso.

Come per ogni dieta, tuttavia, vi sono dei pro e dei contro. Seguire una dieta chetogenica non è semplice a causa della scelta limitata degli alimenti. Questa dieta, infatti, rinuncia al consumo dei cereali e di molti alimenti a base di cereali, alla maggior parte della frutta e della verdura, alcuni alimenti ricchi di grassi, alcuni latticini, a tutti gli alimenti zuccherati, all’alcool in generale e a qualche ortaggio. La dieta chetogenica è, a tutti gli effetti, una dieta rigidissima, seguirla richiede uno stravolgimento totale delle proprie abitudini alimentari e, infine, il fatto di dover rinunciare a buona parte degli alimenti sani può provocare gravi effetti sulla salute delle persone. Il riprendere, poi, i chili persi, una volta che la dieta è terminata, provoca nelle persone che l’hanno seguito un ulteriore senso di inadeguatezza e frustrazione per aver fallito ancora una volta.

Infine, soprattutto nella prima settimana della dieta, se l’organismo non si abitua al nuovo regime alimentare, la persona che segue la dieta può manifestare una serie di effetti collaterali, tra cui: nausea, mal di testa, lieve irritabilità, stanchezza, debolezza e affaticamento.

Dieta chetogenica pro

Il processo di chetosi che si verifica durante la dieta chetogenica, a causa del quale l’organismo assorbe energia dal grasso immagazzinato e da quello consumato durante la dieta, al posto del glucosio, come accade di norma, è sicuramente un vantaggio di questa dieta perché, in questo modo, si innesca una perdita di peso effettiva e repentina.

Grazie al processo di chetosi che la dieta chetogenica innesca nell’organismo, la perdita di peso è rapida ed effettiva. Tuttavia, terminata la dieta e riprese le vecchie abitudini alimentari, il peso riprende ad aumentare. Sebbene la dieta chetogenica sia un’alternativa migliore ad una dieta povera di calorie, il fatto di riprendere peso dopo aver terminato la dieta, sicuramente, non gioca a vantaggio della dieta stessa.

La dieta chetogenica si basa su un consumo regolare di alimenti ricchi di grasso e proteine. Questi alimenti favoriscono il senso di sazietà. Sicuramente, un altro punto a vantaggio della dieta. Più ci si sente sazi e meno si mangia tra un pasto e l’altro.

Sebbene questo vantaggio non si verifichi in tutte le persone, durante la dieta chetogenica, moltissime persone sono riuscite a ridurre il grasso addominale. Quest’aspetto, tuttavia, è a metà strada tra i pro e i contro della dieta.

Dieta chetogenica: rimedi naturali

Visti gli effetti, a lungo termine sulla salute, è preferibile non seguire la dieta chetogenica come regime alimentare. Tuttavia, una volta raggiunto il risultato sperato, è bene iniziare una dieta di mantenimento, che non limiti la scelta del cibo e che faccia affidamento su alimenti genuini e di qualità, che possano aiutare a mantenere il peso forma in modo sano e naturale.

