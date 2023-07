Alessandra Mastronardi, attrice italiana di successo, si è appena sposata. Molti si chiedono: come fa ad avere una pelle cosi bella? Ecco la sua beauty routine.

Alessandra Mastronardi: la beauty routine dell’attrice

Alessandra Mastronardi è nota soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e per quello di Alice Allevi nella fortunata serie televisiva L’allieva. Scelta dai registi più ambiti del cinema italiano e delle fiction Rai, la Mastronardi si è sposata lo scorso 8 luglio con Gianpaolo Sannino di professione dentista. Ma qual è la sua beauty routine per una pelle sempre favolosa?

L’attrice di origine napoletana ma naturalizzata romana è stata scelta qualche anno fa come testimonial di Collistar e ha partecipato come volto protagonista della campagna Autunno/Inverno 2021 del brand beauty italiano. Ma c’è stato un tempo in cui la Mastronardi, come tutte le adolescenti, ha avuto difficoltà ad accettare la propria pelle.

Alessandra Mastronardi si è raccontata in un’intervista spiegando come ha affrontato l’evoluzione del suo look (anche beauty) nel corso degli anni e man mano che la sua carriera è evoluta. Durante l’adolescenza, e man mano che il corpo mutava, l’attrice ha spiegato di aver avuto difficoltà ad accettarsi. “All’inizio provavo odio e amore verso il mio aspetto fisico” ha detto Alessandra.

Di conseguenza aumentavano paura e ansia. Poi è arrivata la fase di accettazione. Ma, prima di arrivare all’ultimo stadio, la Mastronardi ha sottolineato una differenza eclatante rispetto ad oggi. “Quand’ero più giovane mi truccavo molto di più. Ora, di giorno, uso solo il mascara a cui aggiungo la sera matita e rossetto”.

La sua semplicità non l’abbandona mai. Ecco che anche per il giorno del matrimonio Alessandra Mastronardi ha puntato sull’essenziale, sia per l’abito che per il make up. L’attrice ha scelto uno splendido abito da principessa contemporanea firmato Armani Privé.

Seguita ad Anacapri dove si è sposata dal suo entourage (l’hairstylist Vincenzo Panico, in arte Vicky, e la make-up artist delle dive Manola Spaziani della Simone Belli Agency) ha incantato presenti e follower sui social per il suo beauty look unico.

La parola d’ordine per lei è stata raffinata semplicità: l’attrice napoletana ha così sfoggiato un elegante chignon basso, tra le acconciature classiche da sposa più gettonate di sempre. Nello specifico ha raccolto i capelli in modo semplice con riga centrale.

La beauty routine di Alessandra Mastronardi: segreti di bellezza

Per il giorno del suo matrimonio la Mastronardi è stata luce pura: per il make-up il risultato è stato molto naturale e in linea con quelle che sono sempre state le caratteristiche della protagonista de L’Allieva che si è sempre distinta su red carpet e non solo per essere sempre chic.

Un make-up (griffato Armani Beauty) sulle sfumature del rosa, appena percettibile sulle guance e sugli occhi incorniciati da sopracciglia definite e mascara e matita. Le labbra pink erano in sintonia con il resto, abito compreso.