Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è la corretta alimentazione da palestra per le donne al fine di dimagrire.

Alimentazione da palestra: la scheda dedicata alle donne per dimagrire

La dieta per la palestra ha lo scopo di riuscire a garantire al nostro corpo tutto ciò di cui ha bisogno, consumando quindi ogni giorno la giusta quantità di carboidrati, proteine e grassi. Per dimagrire è importante, oltre ai tre pasti principali, l’aggiunta degli spuntini, uno a metà mattina, l’altro a metà pomeriggio, al fine di stimolare il metabolismo e bruciare più calorie. Ovviamente il consiglio è rivolgersi a un bravo nutrizionista che, cartella alla mano, saprà darvi il piano alimentare perfetto. Adesso insieme cominciamo a farci un’idea di come dovrebbe essere l’alimentazione da palestra per dimagrire. Importantissimo bere oltre due litri di acqua al giorno, mangiare molta frutta e verdura, poiché esse contengono vitamine e sali minerali, fondamentali per garantire la rigenerazione cellulare e un adeguato funzionamento degli ormoni, non eccedere con i carboidrati e preferire le proteine ad alto valore biologico, scegliere quindi cibi proteici. Molto importante inoltre mangiare un’ora dopo aver finito l’allenamento. Vediamo ora un esempio di menù:

Colazione : 200 ml di latte parzialmente scremato, caffè non zuccherato e tre fette biscottate integrali.

Spuntino di metà mattina : una banana.

Pranzo : 60 g di pasta al pomodoro, 120 g di pesce al cartoccio oppure in padella, una porzione di insalata mista e 30 g di pane integrale.

Spuntino di metà pomeriggio : uno yogurt bianco

Cena: 150 g di arrosto di tacchino a fette, 30 g di pane integrale e una porzione di verdure di stagione grigliate.

Per mantenere i risultati, è molto importante seguire una dieta proteica, che non ecceda nei carboidrati ma che sia ricca di pesce e carni bianche. Fondamentale però, per non recare danni alla propria salute, che ogni giorno si assumano tutti i nutrienti necessari al corretto funzionamento dell’organismo, proprio per questo è molto importante rivolgersi a uno specialista.

Alimentazione da palestra: quali sono i cibi da evitare

Una corretta alimentazione da palestra deve ovviamente tenere conto anche di quali sono i cibi da evitare, spesso infatti si pensa che basta andare in palestra e poi si può magiare quello che si vuole, tanto basta l’attività fisica a farci dimagrire. Ovviamente non è così, quindi è molto importante segnarsi quali sono i cibi da evitare, salvo ovviamente eccezioni, insomma un dolce per festeggiare magari il compleanno proprio o di chi si ama, ce lo si può permettere, la vita è comunque una sola ed essere rigidi al 100% non è alla fine nemmeno giusto. Comunque, in linea generale questi sono i cibi da evitare quotidianamente se si vuole dimagrire:

Bevande gassate e zuccherate

Dolci, quali caramelle, cioccolato, torte

Zuccheri semplici

Grassi e cibi ricchi di sale

Alcol

Alimenti raffinati, come quelli ricchi di carboidrati, di zucchero e i prodotti da forno

In questo articolo abbiamo quindi visto in linea generale come dovrebbe essere l’alimentazione corretta da palestra per dimagrire ma, come detto più volte, ognuno di noi è diverso, per questo è molto importante chiedere un parere a uno specialista che saprà darci il piano alimentare perfetto per noi.

