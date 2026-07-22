Alzheimer: come un esame del sangue può prevedere il rischio di declino cognitivo

La malattia di Alzheimer è una delle sfide più grandi della medicina moderna. Tradizionalmente, la diagnosi avveniva solo quando i sintomi cognitivi diventavano evidenti. Tuttavia, la ricerca sta facendo passi da gigante verso una diagnosi precoce e una prevenzione efficace. Un recente studio internazionale, pubblicato su JAMA e presentato durante l’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2026 ha rivelato il potenziale della proteina p-tau217 nel sangue come biomarcatore predittivo del rischio di declino cognitivo.

Questa scoperta potrebbe rivoluzionare l’approccio alla malattia, permettendo interventi preventivi molto prima che i sintomi si manifestino. Ma come funziona esattamente questo biomarcatore e quali sono le sue implicazioni per il futuro della neurologia?

Lo studio internazionale sulla p-tau217

I ricercatori hanno analizzato i dati di 2.684 partecipanti cognitivamente normali, con un’età mediana di circa 70 anni provenienti da sei grandi studi longitudinali sull’Alzheimer. Il follow-up mediano è stato di oltre cinque anni con alcuni casi che hanno raggiunto i tredici anni. Durante questo periodo, 478 partecipanti hanno sviluppato un decadimento cognitivo, che includeva sia il Mild Cognitive Impairment (MCI) sia forme di demenza.

L’aspetto più interessante dello studio è la capacità della p-tau217 di stratificare il rischio futuro di declino cognitivo. Ogni incremento dei livelli di questa proteina nel sangue si è associato a un aumento significativo della probabilità di sviluppare deficit cognitivi, indipendentemente da fattori come età, sesso, livello di istruzione e presenza dell’allele APOE ε4 noto per essere un importante fattore genetico di rischio per l’Alzheimer.

La capacità predittiva della p-tau217

Nei soggetti con valori particolarmente elevati di p-tau217, il rischio stimato di sviluppare un deficit cognitivo raggiungeva circa il 38% entro cinque anni e addirittura il 78% entro dieci anni. Un altro dato di notevole interesse è che il biomarcatore ha mantenuto la sua capacità predittiva anche dopo aver considerato il carico di amiloide documentato mediante PET cerebrale. Questo suggerisce che la p-tau217 non si limita a riflettere la presenza della patologia amiloide, ma potrebbe rappresentare un indicatore dei processi biologici che conducono al danno sinaptico e, successivamente, al declino cognitivo.

Implicazioni per la medicina predittiva

Questi risultati rafforzano l’idea che il futuro della neurologia possa orientarsi verso una medicina predittiva, nella quale la stima del rischio individuale diventi parte integrante della gestione clinica. Analogamente a quanto avviene oggi in cardiologia con i principali fattori di rischio cardiovascolare, la p-tau217 potrebbe diventare uno strumento fondamentale per identificare le persone a rischio di sviluppare l’Alzheimer molto prima che i sintomi si manifestino.

Tuttavia, è fondamentale evitare interpretazioni semplicistiche. Gli stessi autori sottolineano che il dosaggio della p-tau217 non è ancora raccomandato come test di screening negli individui cognitivamente normali. Rimangono infatti numerosi aspetti da chiarire, tra cui la standardizzazione dei diversi metodi di laboratorio, l’influenza di età, funzione renale e patologie vascolari sui valori del biomarcatore e, soprattutto, la definizione di soglie universalmente condivise.

Un’altra considerazione cruciale è che, anche se un soggetto risultasse ad alto rischio biologico, oggi non disponiamo ancora di strategie preventive consolidate da applicare nella popolazione asintomatica. Proprio per questo motivo, il valore attuale del test rimane prevalentemente nell’ambito della ricerca clinica e della selezione dei candidati ai futuri studi di prevenzione.

Il futuro della prevenzione dell’Alzheimer

Nonostante le attuali limitazioni, questo studio rappresenta un tassello importante nell’evoluzione della medicina dell’Alzheimer. Se fino a pochi anni fa l’obiettivo era riconoscere la malattia quando iniziavano i sintomi, oggi la ricerca guarda sempre più lontano: identificare il rischio biologico molti anni prima potrebbe consentire, in futuro, interventi realmente preventivi, quando il cervello conserva ancora la maggior parte delle proprie riserve funzionali.

La scoperta della p-tau217 apre nuove prospettive per la prevenzione dell’Alzheimer, offrendo speranza a milioni di persone in tutto il mondo. Con ulteriori ricerche e sviluppi, potremmo essere in grado di intervenire molto prima, cambiando radicalmente il corso della malattia e migliorando la qualità della vita di molti pazienti.