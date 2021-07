Per prevenire l’Alzheimer in modo efficace è bene eseguire alcuni semplici esercizi ogni giorno. Nonostante non esista infatti un modo che consenta una prevenzione totale di questa terribile malattia, ci sono alcuni accorgimenti che possono sembrare banali ma che in realtà regalano enormi benefici.

Leggere molto per prevenire l’Alzheimer

Leggere è un modo molto importante per mantenere la mente attiva e per prevenire quindi la comparsa dell’Alzheimer. Leggere libri per piacere e non solo perchè si è obbligati e davvero un modo ottimo per regalare benefici alla propria mente.

Un modo per stimolare anche il senso dell’udito in modo efficace consiste nel leggere ad alta voce. Chiaramente quando si è insieme ad altre persone e leggere a voce alta non è possibile, va benissimo anche leggere a voce bassa.

Tenere la memoria allenata contro l’Alzheimer

Per tenere la memoria allenata ci sono vari modi alcuni dei quali sono anche semplici. Ad esempio è una buona idea memorizzare numeri di telefono e date senza affidarsi a tecnologie.

Questo sembra molto semplice, ma ormai ognuno di noi è abituato a scrivere gli appunti nel proprio smartphone o nel proprio computer per ricordare qualcosa quando invece si dovrebbe tornare ad affidarsi solo alla propria capacità di memorizzazione proprio come succedeva anche in passato.

Allenare la memoria è fondamentale per contrastare la comparsa dell’Alzheimer e per questo vi suggeriamo di tenere conto di questo.

Allenare la mente per evitare l’Alzheimer

Tenere a mente allenata è essenziale per evitare l’Alzheimer. Per riuscirci è necessario anche semplicemente tenere conto di alcuni piccoli accorgimenti. Ad esempio è una buona idea spostare spesso gli oggetti di casa allo scopo di non far abituare la mente a trovarli sempre nello stesso posto.

Anche semplicemente cambiare la strada che si fa ogni giorno per recarsi al lavoro è un buon modo per allenare la mente.