Amido di mais: benefici e controindicazioni

L’amido di mais è un alimento molto utilizzato in cucina per preparare pietanze deliziose, ma trova impiego anche nella cosmetica fai da te. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Amido di mais: che cos’è esattamente?

L’amido di mais, conosciuto anche come maizena, è una polvere che si ricava dal granoturco.

Quest’ultimo viene lasciato fermentare per 30-48 ore, in modo da facilitare la separazione più interna del chicco, dove è contenuta la riserva di amido. Successivamente, si passa alla macinazione e infine all’essiccazione per ottenere la finissima polvere bianca.

Benefici dell’amido di mais

Uno dei principali aspetti positivi dell’amido di mais è che non contiene glutine, il che lo rende un prodotto perfetto per preparare gustose pietanze adatte a chi soffre di celiachia.

Inoltre, l’assenza di glutine rende l’amido di mais un sostituto perfetto della classica farina di frumento.

L’amido di mais contiene al suo interno una gran quantità di carboidrati, ma anche sali minerali come ferro, calcio, magnesio, sodio e potassio. Proprio queste sostanze rendono la maizena benefica in molte occasioni. Per esempio, può aiutare per la regolarità intestinale, per contrastare il colesterolo alto, per mantenere in salute il cuore e anche per perdere peso se associata al consumo di diete ipocaloriche.

L’amido di mais ha anche effetti benefici su coloro che soffrono di diabete, dato che aiuta a tenere sotto controllo i picchi glicemici. Inoltre, aiuta a contrastare malattie epatiche, a mantenere in salute le ossa e i denti, dato che contiene elevate quantità di calcio, magnesio e fosforo, e a contrastare i problemi alla vista, grazie alla presenza di vitamina A.

Amido di mais: gli utilizzi in cosmetica

L’amido di mais, come già accennato, è un ottimo sostituto della farina di frumento in cucina, ed è quindi ottimo per preparazioni dolci e salate.

Tuttavia, può essere utilizzato anche in cosmetica per preparare delle maschere viso contro punti neri, acne e pelle grassa, ed è ottimo anche come ingrediente base per preparare un impacco per capelli grassi.

Amido di mais: le controindicazioni

L’amido di mais, pur essendo ricco di proprietà benefiche, presenta anche qualche controindicazione. Infatti, va consumato con moderazione, specie da coloro che hanno intolleranze o particolare sensibilità. In caso di un consumo eccessivo, l’amido di mais può causare coliche, vomito e dissenteria.