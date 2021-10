L’amido di mais, o maizena, è una polvere di colore bianco molto fine. I suoi utilizzi in cucina sono davvero numerosi ed è indispensabile per realizzare un gran numero di ricette. In realtà però questo prodotto vanta anche degli impieghi in ambito cosmetico in quanto è ricco di benefici per la pelle.

Amido di mais per chi ha la pelle grassa

L’amido di mais è un prodotto molto utile per chi ha il problema della pelle grassa. Tutte queste persone infatti possono sfruttare i benefici offerti dalla maizena allo scopo di ridurre i punti neri e i brufoli.

Mescolando un cucchiaio di questa polverina con un po’ di aceto infatti otterrete una maschera per il viso totalmente naturale e perfetta per la cute grassa.

Applicate questo composto sul viso e lasciate in posa per circa dieci minuti prima di risciacquare con acqua tipida.

Grazie all’amido di mais otterrete una pelle meno infiammata e pulirete a fondo i pori della pelle eliminando in questo modo l’eccesso di sebo.

Amido di mais per una pelle esfoliata

Un altro modo per utilizzare l’amido di mais è quello di realizzare un esfoliante naturale molto efficace. Per riuscirci dovrete solo unire la maizena a dell’olio di oliva (oppure olio di cocco).

Applicate poi il composto sulla pelle e massaggiate facendo movimenti circolari. Alla fine dell’operazione risciacquate bene con acqua tiepida.

Amido di mais per pelle secca

L’amido di mais non è un prodotto ottimo solo per chi ha la pelle secca. La maizena infatti si può utilizzare anche per nutrire a fondo la cute per via delle sue straordinarie proprietà.

Per sfruttarle a pieno vi suggeriamo di realizzare una maschera unendo un cucchiaio di amido di mais, due cucchiai di miele e un po’ di polpa di miele.

Dopo aver mescolato bene, applicate sulla pelle e lasciate riposare per 15 minuti prima di risciacquare.