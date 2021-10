L’infuso alla salvia è una bevanda ricca di benefici per la salute. I motivi per sorseggiarla infatti sono davvero numerosi e dipendono dalle straordinarie proprietà benefiche regalate da questa pianta aromatica.

Stomaco in salute grazie alla all’infuso alla salvia

Sorseggiare un infuso alla salvia dopo i pasti permette di digerire in modo perfetto andando quindi a prevenire anche problemi di gonfiore e di mal di stomaco. La salvia infatti è un ottimo rimedio naturale in caso di problemi allo stomaco e di conseguenza è suggerita a tutti coloro che ne soffrono.

Anche le donne durante il ciclo mestruale possono sfruttarene a pieno i benefici in quanto spesso soffrono di problemi di gonfiori.

Grazie all’infuso di salvia tali problemi diminuiranno in modo notevole.

Infuso alla salvia: benefici per il cavo orale

Spesso infatti la salvia è utilizzata come ingrediente di dentifrici e colluttori proprio per via delle sue proprietà uniche. Di conseguenza un altro grande beneficio dell’infuso alla salvia è legato alla sua capacità di detergere il cavo orale.

In questo caso è semplicemente necessario utilizzare l’infuso a base di salvia come un colluttorio naturale.

Chiaramente prima di utilizzarlo in tal modo è bene lasciarlo raffreddare e non dolcificarlo.

Proprietà anti-invecchiamento dell’infuso alla salvia

L’infuso alla salvia è ricco di antiossidanti e di conseguenza risulta in grado di contrastare l’azione dei dannosi radicali liberi. Per ottenere questo beneficio è necessario consumare la bevanda molto spesso, infatti solo in questo modo riuscirete ad avere una vera e propria azione anti-invecchiamento.

La salvia è anche un rimedio naturale capace di contrastare la perdita di memoria e per tale motivo sorseggiare frequentemente questo infuso consente di mantere la propria mente giovane e attiva.

Tale beneficio deriva dalla capacità della salvia di innalzare naturalmente i livelli di acetilcolina, un enzima in grado di favorire la comunicazione tra le varie zone del cervello.