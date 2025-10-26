Analisi del settore immobiliare di lusso a Milano per il 2025

Panorama del mercato immobiliare di lusso

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano, i dati OMI evidenziano un trend di crescita costante, con una rivalutazione media del 5% rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta un chiaro segnale che il mattone resta un investimento solido, nonostante le sfide economiche globali.

Analisi delle zone più interessanti

Le zone di Brera, Porta Venezia e CityLife si confermano tra le più richieste. In particolare, Brera ha registrato un aumento della domanda per appartamenti storici e ristrutturati, mentre CityLife emerge come centro di innovazione e modernità.

Trend dei prezzi e opportunità di investimento

Negli ultimi sei mesi, i prezzi per i superattici e le ville in città hanno mostrato un incremento del 7%, rendendo Milano un mercato attraente per gli investitori. Le opportunità di investimento si concentrano anche nei progetti di riqualificazione in aree periferiche.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per i compratori, il consiglio è di agire rapidamente in aree come Navigli e Sempione, dove il potenziale di crescita è elevato. Gli investitori devono considerare il cash flow e il cap rate per massimizzare il ritorno sugli investimenti.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano indicano una continua crescita, con un focus su sostenibilità e innovazione. Il settore è destinato a evolversi, offrendo nuove opportunità di investimento.