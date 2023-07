L’ananas è da sempre considerato uno degli alimenti più dimagranti di sempre. Ma è davvero così? Ecco tutti i benefici e le calorie dell’ananas.

Ananas per dimagrire: tutti i benefici e le calorie

L’ananas è il frutto ideale per chi vuole rinfrescarsi e fare il carico di nutrienti; oltre che gustoso, infatti, questo frutto tropicale per eccellenza fa bene al nostro organismo perché è ricco di molte proprietà nutritive.

Originario del Sudamerica, l’ananas divenne noto oltreoceano grazie a Cristoforo Colombo e alle sue scoperte, e oggi viene coltivato in Spagna, America Latina, Nord Africa e, in minima parte, anche al sud dell’Italia.

L’ananas è un frutto consigliato soprattutto nelle diete ipocaloriche, anche se da solo non è sufficiente per perdere peso. Infatti, contrariamente a quanto comunemente si crede, l’ananas non è un alimento in grado di bruciare i grassi; pertanto ad un regime alimentare che prevede il regolare consumo di ananas e altri frutti bisogna sempre accompagnare una moderata attività fisica per poter smaltire i grassi.

Ma quali sono i benefici dell’ananas? L’ananas è da considerarsi un alimento salutare grazie alla presenza di acqua, vitamine del gruppo A, B, C, sali minerali e fibre. Ha pochissime calorie, solo 57 per 100 grammi, ed è quindi un alimento perfetto per chi è a dieta.

Grazie all’alto quantitativo di acqua (quasi il 90% del peso totale) l’ananas esercita un’azione drenante e diuretica: permette infatti di depurare al meglio l’organismo, stimolare l’intestino e combattere la cellulite. Le fibre, inoltre, aiutano a velocizzare la digestione accelerando, come già detto, il metabolismo e riducendo le infiammazioni intestinali, regolando al meglio la fibra intestinale e combattendo la diarrea.

Gran parte dei benefici dell’ananas sulla nostra salute sono legati al contenuto di bromelina. L’azione combinata di questo enzima e delle vitamine presenti nell’ananas conferisce a questo frutto un forte potere antinfiammatorio, non soltanto dei bronchi, ma anche dei muscoli e delle articolazioni: la bromelina, infatti, oltre a sciogliere i muchi e liberare le vie respiratorie, riduce gli effetti dell’artrite.

Un consumo regolare di ananas è consigliato in maniera particolare agli anziani. Questi ultimi possono trovare ulteriori benefici anche dall’apporto di potassio che non solo fornisce energia al corpo e ai muscoli, ma regola anche la distribuzione del sangue tra le cellule, aiutando la circolazione e prevenendo l’arteriosclerosi, infarti e ictus.

I benefici dell’ananas: le calorie e come fa dimagrire?

Non meno importanti sono le proprietà antiossidanti dell’ananas, consigliata sempre per dimagrire. L’ananas aiuta a mantenere più giovane, sana e luminosa la pelle, prevenendo le rughe e combattendo i danni causati dai raggi del sole. Quindi, è bene farne il pieno soprattutto d’estate.

L’ananas, come il resto della frutta e della verdura, aiuta ad aumentare l’apporto di fibre nella dieta. Insomma è un frutto che va consumato per il piacere del nostro palato e non di certo per l’azione brucia grassi naturali, che purtroppo non c’è.

Come tutti i frutti ricchi di acqua, l’ananas è anche un drenante naturale e come tale contrasta la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, a favorire il drenaggio dei liquidi, nella polpa dell’ananas ci sono anche degli acidi organici: svolgono un’efficace azione diuretica, depurando l’organismo.