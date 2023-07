Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2021, segue una dieta per tenersi in forma all’età di 80 anni, quasi 81. Ecco cosa predilige a tavola.

La dieta di Joe Biden: cosa mangia il presidente degli Stati Uniti?

Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, 81 anni a novembre, sfida l’età avanzata mangiando sano e allenandosi quotidianamente. Ma con sgarri ammessi.

L’esponente dell’area moderata del Partito Democratico, prima di intraprendere l’attività politica ha conseguito il titolo di Juris Doctor e ha esercitato la professione di avvocato. Oggi capo di stato non disdice mai un cibo “grasso” ma consolatorio. Ecco cosa mangia il Presidente americano.

Secondo quanto rivelato dal sito di notizie Axios, al primo cittadino degli States piace mangiare “come un bambino”. Alcuni dei suoi consiglieri hanno ammesso che ama i carboidrati e che i suoi piatti preferiti comprendono panini con burro d’arachidi e marmellata, sandwich ‘Blt’, tramezzini ripieni di pancetta, lattuga e pomodori.

Ma il Presidente ama anche la pizza, i biscotti e gli spaghetti con burro e salsa di pomodoro. E infine il gelato, che appena può, mangia in modo anche molto zuccheroso come quello al cioccolato.

Nel libro che racconta la storia della famiglia Biden, infatti, la sorella del presidente, Val ha raccontato che, invitata per una cena privata alla Casa Bianca nel settembre 2021, la first lady organizzò un menù con salmone in crosta e contorno di verdure miste.

“Dannazione, mi fa mangiare sempre queste cose sane” era stata la reazione del fratello che poi, rivela ancora Val, aveva mangiato, attento a non farsi vedere dalla moglie, una fetta di torta al limone ed una buona dose di gelato al cioccolato.

L’amore per gelati e pizza di Biden sembra riavvicinare le abitudini alimentari del presidente in carica a quelle del suo predecessore, e possibile nuovo avversario nel 2024, Donald Trump che non ha mai nascosto la sua enorme passione per il fast food.

La dieta di Joe Biden: l’allenamento per la sua forma

Tra le abitudini dell’alta carica non rientrano gli alcolici ma consuma rigorosamente il Gatorade all’arancia. Per ricaricarsi, probabilmente, dopo gli esercizi di fisioterapia che fa ogni mattina.

A tenere in forma Joe Biden ci pensa infatti il suo fisioterapista, oltre che la sua first lady con la quale è sposato da 46 anni. “Se lascio perdere per una settimana lo sento”, ha ammesso, confessando di accusare il colpo a livello di benessere fisico se salta la sua ginnastica quotidiana.