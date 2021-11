Antistaminici naturali: i migliori rimedi contro le allergie

Contro allergie e fastidi ai sistemi respiratori si possono utilizzare non solo i classici farmaci ma anche degli antistaminici naturali molto efficaci. Vediamo insieme quali sono.

Antistaminici naturali: perché utilizzarli?

L’istamina è una sostanza che viene prodotta dal nostro organismo nel momento in cui entriamo in contatto con un allergene, provocando così i tipici sintomi come naso che cola, eritemi e occhi arrossati.

I classici farmaci contro le allergie si possono assumere sottoforma di compresse, soluzioni, capsule, spray nasali ma possono avere conseguenze negative sull’organismo, come capogiri, vomito, nausea e vista annebbiata. Queste controindicazioni possono portare a optare per sostanze naturali meno nocive, ma comunque in grado di bloccare l’attività dell’istamina. Ecco quindi che si possono utilizzare degli antistaminici naturali che non producono effetti collaterali e possono essere assunti anche per lunghi periodi.

Vediamo insieme quali sono.

Antistaminici naturali: flavonoidi

I flavonoidi sono degli ottimi antistaminici naturali perché aiutano a prevenire il rilascio di istamina e altre sostanze che possono provocare le allergie. La quercetina, in particolare, è un ottimo antistaminico naturale ed è contenuta nelle cipolle, mele, prezzemolo, pomodori, lattuga, broccoli e agrumi.

Antistaminici naturali: Omega-3

Gli acidi grassi Omega-3 hanno la capacità di ridurre le reazioni allergiche perché possiedono proprietà antinfiammatorie.

Possiamo trovare questi acidi grassi nelle noci, nel salmone, nell’olio di semi di lino o nei semi di canapa.

Antistaminici naturali: erbe aromatiche

Tra gli antistaminici naturali sono ricomprese anche le erbe aromatiche e le spezie, perché riescono a prevenire o ridurre il rilascio di istamina nell’organismo. Tra esse, vi sono la camomilla, zenzero, alga spirulina, aglio, finocchio, basilico, liquirizia e ginkgo biloba.

Antistaminici naturali: vitamina C

La vitamina C è il principale antistaminico naturale, estremamente benefico per l’organismo.

Tra gli alimenti ricchi di questa vitamina troviamo gli agrumi, fragole, cavolfiori, spinaci, kiwi, lattuga, banane, peperoni, broccoli e carote.

Antistaminici naturali: ribes nero

Infine, tra gli antistaminici naturali è ricompreso anche il ribes nero, perché contiene alcune sostanze che contrastano l’azione dell’istamina. Il ribes, inoltre, è ricco di vitamina C, perfetta contro le allergie e per rafforzare il sistema immunitario.