Aperitivo all’Azienda agricola Casadei: pane, olio e vino in vigna

Il vigneto diventa il palcoscenico di un incontro tra gusto e territorio: aperitivo in vigna è l’invito rivolto a chi desidera assaporare i capisaldi della dieta mediterranea in un contesto agricolo. L’appuntamento è fissato per Venerdì 28 maggio alle 18 presso l’Azienda agricola Casadei di Predappio, un luogo dove il paesaggio e la produzione locale si accompagnano per offrire un’esperienza sensoriale completa. In questo paragrafo introduttivo si mette in evidenza il legame tra cibo, ambiente e sostenibilità, elementi che guidano la proposta dell’evento.

La proposta punta a valorizzare tre elementi semplici ma simbolici: pane, olio e vino. Questi alimenti rappresentano non solo sapori tradizionali ma anche pratiche agricole e culturali radicate nel territorio. L’iniziativa è pensata come una esperienza conviviale all’aperto, organizzata nel rispetto delle normative vigenti: tutte le attività si svolgeranno con distanziamento e in osservanza delle misure anti-covid, per garantire la sicurezza dei partecipanti senza penalizzare la socialità della serata.

Programma dell’evento e atmosfera

La serata si svolgerà tra gli filari dell’azienda, con un ritmo informale che privilegia l’assaggio e la conversazione. Nel corso dell’aperitivo in vigna i partecipanti potranno degustare prodotti semplici ma curati, ascoltare brevi spiegazioni sulla filiera locale e cogliere il valore del legame tra uomo e territorio. L’ambientazione nel vigneto crea un’atmosfera rilassata: il tramonto, il profumo della vegetazione e la presenza di produttori locali trasformano la degustazione in un momento educativo oltre che gustativo. L’idea è quella di unire piacere e consapevolezza, valorizzando le scelte alimentari sostenibili.

Cosa è incluso nell’aperitivo

Per la partecipazione è previsto un contributo di € 15, da pagare in loco; la quota comprende due calici di vino e il food abbinato, preparato con ingredienti tipici della dieta mediterranea. L’offerta punta a illustrare come il pane, l’olio e il vino possano convivere in un percorso sensoriale semplice e coerente con pratiche di sostenibilità. Gli ospiti potranno così apprezzare le caratteristiche organolettiche dei prodotti e conoscere, anche attraverso brevi spiegazioni, le tecniche e i valori che stanno dietro alla produzione locale.

Iscrizione, costi e norme di partecipazione

La partecipazione richiede la prenotazione preventiva: è necessario iscriversi entro il 26 maggio scrivendo all’indirizzo email [email protected] oppure tramite WhatsApp al numero 3474267711. I posti sono limitati per consentire il rispetto delle misure di distanziamento e per mantenere un’organizzazione efficiente dell’evento. All’arrivo sarà richiesto il pagamento in loco della quota prevista, e gli organizzatori provvederanno a comunicare eventuali indicazioni logistiche per agevolare l’accesso all’Azienda agricola Casadei di Predappio.

Regole sanitarie e logistica

Tutte le attività saranno svolte esclusivamente all’aperto e con distanziamento, secondo le disposizioni anti-covid vigenti al momento dell’evento. Gli organizzatori raccomandano di rispettare le indicazioni fornite in fase di iscrizione e di presentarsi con dispositivi di protezione individuale quando richiesto. La scelta di un contesto esterno, con posti controllati, mira a coniugare la sicurezza sanitaria con la possibilità di riprendere iniziative culturali e enogastronomiche che favoriscono il territorio e le produzioni locali.

Perché partecipare: valore culturale e sostenibilità

Partecipare a questa iniziativa significa avvicinarsi a un concetto più ampio di cibo: non solo nutrimento ma patrimonio culturale. L’evento mette in evidenza come il gusto possa essere espressione di sviluppo locale e tutela dell’ambiente, mostrando pratiche sostenibili e prodotti a filiera corta. L’aperitivo è pensato per chi desidera vivere un momento di socialità consapevole e conoscere da vicino la ricchezza delle produzioni del territorio. Per chi ama il buon cibo, il vino e le storie che li accompagnano, l’appuntamento rappresenta un’occasione per connettere piacere e responsabilità.