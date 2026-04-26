Aumento dei brevetti farmaceutici in Italia: cosa significa per ricerca e industria

Negli ultimi anni il quadro globale dei brevetti in campo farmaceutico ha subito mutamenti importanti, con ricadute dirette sulle strategie di ricerca e sviluppo. I dati internazionali mettono in evidenza uno spostamento di quote verso Stati Uniti e Cina, mentre l’Unione Europea vede ridursi la propria incidenza. In questo contesto, l’Italia mostra un andamento positivo nel settore delle Scienze della Vita, risultato che apre riflessioni su investimenti, trasferimento tecnologico e politiche industriali.

Il cambio di scala registrato dall’Italia non è una semplice variazione annuale ma il prodotto di una crescita strutturale delle domande rivolte all’Ufficio Europeo dei Brevetti. Secondo le rilevazioni EPO, il quinquennio 2026-2026 segna un incremento significativo rispetto al periodo precedente e solleva domande su come trasformare questo capitale intellettuale in valore concreto per il sistema sanitario e produttivo nazionale.

I numeri che ridisegnano il mercato globale

Secondo i report internazionali, la quota di brevetti attribuita all’Unione Europea è passata dal 31% del 2010 al 20% attuale, mentre gli Stati Uniti hanno aumentato la loro incidenza dal 31% al 34% e la Cina è salita dal 17% al 28% (dati WIPO). Questi spostamenti riflettono una crescente accelerazione negli investimenti in ricerca e sviluppo e stemperano l’idea di un equilibrio stabile nella leadership tecnologica mondiale, imponendo all’Europa una riflessione sulle proprie strategie di tutela e promozione dell’innovazione.

Evoluzione delle quote e implicazioni

Il calo della quota europea non è solo una statistica: significa che capitali, capacità produttive e pipeline brevettuali si stanno concentrando in aree con procedure più rapide o incentivi maggiori. Per le imprese europee la sfida è doppia: mantenere la competitività scientifica e migliorare la rapidità con cui la ricerca viene protetta e portata verso il mercato. Il tema della proprietà intellettuale diventa così centrale non solo per la tutela delle idee, ma anche per la capacità negoziale nei rapporti internazionali.

Il caso italiano: crescita e lettura dei dati

Nel confronto tra i due quinquenni considerati dall’EPO, le domande di brevetto farmaceutico con primo richiedente italiano sono passate da 802 a 1.009, un aumento pari al +25,8% arrotondato al +26% dalle associazioni di categoria. Allargando il perimetro alle scienze della vita, il saldo italiano cresce di circa +22%, indicando che il fenomeno non riguarda soltanto il farmaco ma anche biotecnologie e dispositivi medici.

Andamento annuale e significato industriale

La sequenza annuale italiana mostra numeri diversi ma coerenti con il trend: 187 domande nel 2026, 214 nel 2026, 218 nel 2026, 204 nel 2026 e 186 nel 2026. Questo profilo indica che il salto è maturato dopo il 2026, piuttosto che derivare da un singolo anno eccezionale. Dal punto di vista industriale, un deposito brevettuale è spesso l’esito di decisioni strategiche che anticipano prodotti e piattaforme, pertanto il dato segnala un rafforzamento della base inventiva nazionale.

Quali sfide e quali politiche per consolidare il vantaggio

Le associazioni di settore, in particolare Farmindustria, sottolineano la necessità di sostenere questo slancio con politiche mirate: maggiori investimenti in ricerca industriale, semplificazione dei percorsi burocratici e strumenti per valorizzare la proprietà intellettuale come leva di sviluppo. Il presidente Marcello Cattani ha richiamato l’attenzione sul ruolo dei brevetti come indicatore di competitività e come asset strategico per attrarre collaborazioni e capitale.

Per trasformare le domande in opportunità concrete servono uffici di trasferimento tecnologico più efficaci, capitale di rischio specializzato e procedure regolatorie che accompagnino la fase di sviluppo. Il brevetto è l’inizio della protezione, non la meta: il vero valore arriva se quelle invenzioni riescono a generare licenze, produzioni avanzate e terapie utilizzabili nel sistema sanitario.

Impatto economico e prospettive

Il miglioramento della densità brevettuale rafforza gli asset immateriali delle imprese e aumenta la credibilità dell’Italia nel contesto internazionale. Con un settore farmaceutico che nel 2026 ha registrato un export indicato intorno a 69,2 miliardi di euro e realtà come Chiesi Farmaceutici tra i principali richiedenti, il patrimonio di conoscenza diventa uno strumento per attrarre attività di sviluppo avanzato e posti di lavoro qualificati.

La sfida rimane trasformare questa crescita quantitativa in una filiera dove brevetti, investimenti, competenze regolatorie e produzione si integrino. Solo così il +26% non resterà un punto statistico ma diventerà la base per un’industria farmaceutica italiana più autonoma, competitiva e capace di incidere nelle scelte globali della salute.