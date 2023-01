Aumento di peso in inverno: cause e come dimagrire naturalmente

L’aumento di peso in inverno è comune a moltissime persone, indipendentemente dall’età e dall’appartenenza di genere poiché è legato a fattori specifici, che difficilmente siamo in grado di controllare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenerci in forma naturalmente.

Aumento di peso in inverno

L’aumento di peso in inverno è una condizione comune e frequente, risultato di una scarsa attività fisica, a causa delle temperature rigide e la mancanza di tempo nel corso della giornata, e un regime alimentare eccessivamente calorico, a causa delle festività.

Rispetto alla maggior parte delle persone, tuttavia, altre ingrassano con maggiore facilità e perdono peso con maggiore difficoltà. Questo succede perché altri fattori possono entrare in gioco, anche in base all’età e all’appartenenza di genere. Nelle donne, ad esempio, dopo i 50 anni, si verifica un calo dei livelli di estrogeni e, con la menopausa, si accumulano grasso e liquidi, più difficili da perdere a causa di un metabolismo che non è più in grado di funzionare come quando si avevano 20 o 30 anni.

Aumento di peso in inverno: cause

Modificare il proprio regime alimentare e, in generale, correggere lo stile di vita possono aiutare sia nella perdita di peso che nella capacità di mantenere stabile il peso forma ottimale. La frutta e la verdura, ad esempio, sono alimenti drenanti, che favoriscono la perdita dei liquidi e mantengono elevati i livelli di idratazione dell’organismo. Allo stesso tempo, è importante variare l’alimentazione, combinare gli alimenti tra di loro e ridurne alcuni a favore di altri. I legumi, ad esempio, andrebbero consumati regolarmente, molto più della pasta. La carne rossa dovrebbe essere consumata con minore frequenza rispetto a quanto si fa, la carne bianca e il pesce dovrebbero essere consumati con moderazione.

E’ preferibile poi aumentare il consumo di zuppe e minestre calde, anche per rafforzare il sistema immunitario. Ovviamente, per preservare il benessere psicofisico, è importante bere acqua nel corso della giornata. Secondo gli studiosi, è necessario berne almeno due litri al giorno.

Nonostante una sana e corretta alimentazione e l’esercizio fisico regolare, che è parte integrante di uno stile di vita equilibrato, può capitare che il peso continui ad aumentare e si faccia fatica a tenerlo sotto controllo. In questo caso, i fattori che entrano in gioco sono numerosi, alcuni possono essere controllati, altri dipendono da situazioni esterne che non possiamo gestire in alcun modo. Come fare, allora? Certamente, non possiamo lasciare che il nostro peso continui ad aumentare e, fortunatamente, possiamo contare sugli integratori alimentari.

