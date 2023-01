La dieta Mediterranea è la migliore del mondo anche nel 2023

La dieta Mediterranea abbassa il rischio di patologie cardiovascolari e una serie di altre patologie croniche e importanti. Eletta anche nel 2023 come la migliore dieta in assoluto, scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente.

Dieta Mediterranea 2023: riconoscimento

La dieta Mediterranea promuove il consumo regolare di alimenti di origine vegetale e di grassi sani, per restare in forma, mantenere stabile il peso forma e, soprattutto, per preservare il proprio benessere psicofisico. Facile da seguire, adatta alle famiglie e semplice da organizzare, la dieta Mediterranea promuove il consumo della verdura, la frutta fresca e la frutta secca, i cereali integrali, l’olio extravergine d’oliva, un consumo moderato di pesce e latticini, poca carne rossa e un consumo moderato di carne bianca.

Sembrerebbe che la dieta Mediterranea condanni il cosiddetto “cibo spazzatura” ed è vero. L’alimentazione cattiva è, infatti, alla base di una serie di patologie che, nel tempo, possono svilupparsi non solo per la cattiva qualità degli alimenti che si consumano, ma anche perché questi alimenti favoriscono un aumento del peso e, quindi, l’obesità, una condizione che, com’è noto, è associata ad una serie di patologie preoccupanti.

La Dieta Mediterranea è stata riconosciuta come la dieta migliore in assoluto anche nel 2023. Come affermato da Coldiretti, lo schema alla base della dieta e la dieta stessa ha ottenuto un punteggio di 4.6 su 5, primeggiando su 24 diete diverse e alternative, come la dieta flexariana o la dieta dash.

Dieta Mediterranea 2023 benefici

Esistono versioni diverse di dieta Mediterranea poiché la dieta stessa, e le sue numerose varianti, non prevedono un regime alimentare rigoroso ed imposto, ma un regime alimentare ben equilibrato, con sfumature diverse, che rispecchiano le abitudini alimentari dei diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo e da cui queste diete hanno origine.

Seguire la dieta Mediterranea vuol dire:

abbassare il rischio di contrarre patologie cardiovascolari

ridurre il rischio di sindrome metabolica

migliorare i livelli della pressione sanguigna e quelli del colesterolo nel sangue

e quelli del nel sangue sostenere l’equilibrio del microbiota intestinale nel sistema digestivo

nel sistema digestivo ridurre il rischio di alcune forme di cancro

rallentare il declino delle funzioni cognitive legate all’età

legate all’età vivere più a lungo

Dieta Mediterranea 2023 integratore

La dieta Mediterranea predilige un’alimentazione sana e corretta, sulla base di sfumature diverse, che rispettano lo stile e le abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, da cui la dieta e le sue numerose versioni traggono origine. Tuttavia, seguire uno stile alimentare sano non vuol dire solo preservare il benessere psicofisico, ma anche restare in forma.

L’alimentazione corretta aiuta a restare in forma nel tempo. Tuttavia, sebbene le persone siano molto attente, si potrebbe avere qualche difficoltà a perdere peso e restare in forma perché ognuno di noi parte con storie cliniche e personali differenti.

Quando la perdita di peso inizia a diventare un percorso ad ostacoli, la soluzione migliore è quella di associare alla sana e corretta alimentazione anche l’assunzione regolare di un integratore alimentare, che stimoli il metabolismo, spenga il senso di fame e favorisca una perdita di peso rapida ed effettiva.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare specificatamente progettato e sviluppato allo scopo di stimolare il metabolismo, rallentare la digestione e bloccare sul nascere il senso di fame.

I benefici di Spirulina Ultra sul metabolismo sono il risultato dell’azione sinergica dei due principi attivi che compongono l’integratore alimentare, ovvero:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

il ritrovato benessere psicofisico

un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 100 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.