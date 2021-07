L’avocado è un frutto originario del Messico che apporta numerosi benefici non solo all’organismo, ma anche alla pelle. Vediamo insieme perché.

Avocado sulla pelle: le proprietà

L’avocado è benefico per la pelle per via delle sostanze che contiene al suo interno.

Il frutto, infatti, è ricco di grassi monoinsaturi, che forniscono energia all’organismo. Non solo, l’avocado è ricco anche di fibre e sali minerali come calcio e potassio, utili a contrastare il diabete.

L’avocado contiene anche vitamine come la K1, la C e la E. La vitamina K1 svolge un ruolo anticoagulante importante e previene osteoporosi e fragilità ossea. La vitamina E e la vitamina C, invece, sono due importanti antiossidanti e svolgono un’azione antinfiammatoria insieme ai carotenoidi, polifenoli, flavonoidi, fitosteroli, selenio e Omega 3.

Perché l’avocado fa bene alla pelle?

L’avocado è ricco di proprietà benefiche per la pelle. Infatti, il frutto è ricchissimo di antiossidanti, utili a contrastare l’azione dei radicali liberi e di conseguenza l’invecchiamento cutaneo. Gli antiossidanti del frutto, inoltre, proteggono dai danni causati dagli agenti esterni, come freddo, vento e sole, agendo come dei naturali anti-age.

L’avocado è un vero toccasana per la pelle perché contiene vitamina C e vitamina E, due potenti antiossidanti.

La vitamina C, oltre a contrastare i radicali liberi, è fondamentale per la produzione di elastina e collagene, i due elementi che tengono insieme la struttura della nostra pelle.

La vitamina E, invece, viene immagazzinata nel nostro organismo, che la utilizza all’occorrenza. Oltre a contrastare l’invecchiamento cutaneo, la vitamina E è importante perché protegge la pelle dalle radiazioni solari dannose.

Infine, l’avocado è benefico per la nostra pelle perché ha proprietà emollienti e idratanti.

Il frutto contiene infatti acidi oleici, come l’Omega 9, che aiutano a mantenere idratata la pelle, rendendola morbida e liscia.

Trattamenti all’avocado per la pelle

Sono molti i trattamenti di bellezza per la pelle a base di avocado. Per esempio, si può realizzare una maschera idratante frullando insieme la polpa del frutto e qualche goccia di olio essenziale di jojoba o di rosa mosqueta. Il trattamento va spalmato uniformemente sul viso, lasciato agire per 15 minuti e poi risciacquato con acqua tiepida.

In alternativa, si può realizzare uno scrub mescolando la polpa frullata di avocado con due cucchiai di farina d’avena e il succo di un limone. Massaggiare delicatamente il composto sulla pelle renderà l’epidermide morbida e idratata.