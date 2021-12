Avocado: un ottimo rimedio naturale per nutrire i capelli

L’avocado è un frutto esotico originario dell’America Centrale e Latina, ormai molto famoso e apprezzato non solo come alimento, ma anche per realizzare dei trattamenti di bellezza naturali. Scopriamo ora quali benefici apporta il frutto sui capelli.

Avocado: le proprietà benefiche per i capelli

L’avocado è un frutto particolarmente indicato per una dieta salutare ma anche come naturale prodotto di bellezza, dato che contiene vitamine, grassi monoinsaturi e antiossidanti. L’avocado, inoltre, è ricco di minerali come ferro, magnesio e potassio, ma anche di importanti vitamine come la vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, vitamina D e vitamina K, che contrastano l’azione dei radicali liberi.

Infine, il frutto esotico contiene anche biotina, ossia la vitamina che favorisce la crescita dei capelli.

Avocado: quali benefici apporta ai capelli?

L’avocado, contenendo tutte queste sostanze benefiche, apporta molti benefici ai capelli. Infatti, è perfetto se si vuole idratare in profondità la chioma, specie se si hanno i capelli secchi o sfibrati magari a causa di tinte, sole e salsedine.

Una maschera di bellezza a base di avocado, infatti, aiuta a nutrire il capello in profondità, donando volume e lucentezza. Vediamo quindi come prepararla.

Avocado: come utilizzarlo sui capelli?

Preparare una maschera per capelli secchi all’avocado è molto semplice. Basterà utilizzare mezzo avocado maturo, due cucchiai di olio di jojoba e due cucchiai di olio d’oliva. L’avocado andrà schiacciato bene con una forchetta e alla polpa andranno aggiunti i due oli. Una volta ottenuto composto della consistenza giusta, andrà applicato sui capelli asciutti prima dello shampoo e su tutte le lunghezze, e andrà tenuto in posa per almeno 15 minuti.

Trascorso il tempo di posa, i capelli andranno risciacquati bene e si potrà procedere poi con il lavaggio.

L’avocado è un ottimo ingrediente anche in caso di forfora. Basterà preparare una maschera utilizzando mezzo avocado maturo, due cucchiai di olio d’oliva, due cucchiai di tea tree oil, il succo di un limone e un cucchiaio di gel di aloe vera. Dopo aver schiacciato l’avocado, unite gli olio e il gel di aloe vera e mischiate bene il tutto. Applicate il composto sui capelli e lasciate agire per almeno 20 minuti. Procedete poi con il normale lavaggio e alla fine avrete dei capelli morbidi, nutriti e lucenti.