Limoni, gli agrumi che rinforzano il sistema immunitario

I limoni sono agrumi molto utilizzati in cucina per insaporire sia piatti dolci che salati, ma contengono anche interessanti proprietà benefiche. Scopriamole insieme.

Proprietà dei limoni

Il limone è un frutto ricchissimo di vitamine, in particolare la vitamina C, di cui ne contiene 50 mg.

Il limone contiene anche vitamina A e vitamine del gruppo B, come l’acido folico, e molti minerali come rame, manganese, ferro, selenio, calcio, fosforo, potassio. L’agrume contiene inoltre glucosio, fruttosio e carotene e fibre, e fornisce poche calorie, appena 15 kcal per 100 grammi di prodotto.

Sono proprio queste importanti sostanze che rendono i limoni benefici per la nostra salute. Scopriamo perché.

Benefici dei limoni

Si possono utilizzare tutte le parti dei limoni per godere degli innumerevoli benefici che la pianta apporta al nostro organismo.

Le foglie, infatti, sono ricche di linalolo e composti terpenici che hanno proprietà calmanti e antispasmodiche, particolarmente adatte in caso di insonnia, nervosismo, asma, mal di testa, palpitazioni cardiache. Ancora, le foglie dei limoni aiutano ad abbassare la febbre e sono vermifughe.

La scorza degli agrumi, invece, è ricca di un olio essenziale composto da flavonoidi, cumarine e limonene, e aiuta a tonificare l’apparato digerente in caso di inappetenza e difficoltà digestive.

Anche la scorza dei limoni è vermifuga, facilita la sudorazione e l’abbassamento della febbre.

Ottimo è anche il succo di limoni, da bere subito appena spremuto, per godere delle sue proprietà dissetanti, disinfettanti e rinfrescanti. Il succo di limoni, inoltre, aiuta a purificare e fluidificare il sangue e contribuisce ad assimilare il calcio.

Gli agrumi, inoltre, aiutano a dimagrire e a disintossicare l’organismo grazie alle loro proprietà astringenti e diuretiche. In più, regolarizzano e riequilibrano il metabolismo e le funzioni digestive.

Infine, i limoni sono famosi per essere ricchi di vitamina C, una vitamina che aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a contrastare l’azione dei radicali liberi e a prevenire stanchezza, debolezza ossea e dentale, anemia, debolezza muscolare, scorbuto e carenza di calcio.

Limoni: le controindicazioni

Pur apportando molti benefici all’organismo, i limoni non sono adatti in caso di problemi allo stomaco come reflusso e gastrite, perché potrebbero aggravare tali problematiche. In caso di dubbio, è meglio chiedere consiglio al proprio medico.