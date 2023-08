Raffaella Fico modella e showgirl campana, oggi 35enne, è sempre in perfetta forma. Ecco cosa sappiamo della sua beauty routine e segreti di bellezza.

La beauty routine di Raffaella Fico: i segreti di bellezza della showgirl

Raffaella Fico showgirl e modella, era giovanissima quando ha cominciato ad emergere nel mondo dello spettacolo. Infatti, in molti ricorderanno che proprio nella casa del Grande Fratello l’avevamo già vista anni fa. Partecipò nel 2008 all’ottava edizione del reality allora condotto da Alessia Marcuzzi e fu in quell’occasione che ebbe modo di farsi conoscere.

Subito dopo l’esperienza nel programma di Canale 5 non mancano nuovi ruoli sul piccolo schermo, come conduttrice, co-conduttrice, inviata, valletta, guest star, è stata inoltre ospite in diversi programmi e poi è diventata ancor più nota come ex del calciatore Mario Balotelli da cui nel 2012 ha avuto Pia.

La showgirl in questi anni ha anche visto crescere i numeri dei suoi social dove è sempre attivissima ed è proprio sui social che pubblica scatti anche al naturale senza trucco.

Raffaella Fico ha catturato sempre l’attenzione anche grazie ai suoi capelli lunghi scuri e molto ricci: per ricreare l’effetto “chiome selvagge” che spesso la showgirl esibisce in più di un’occasione, per capelli sani e mossi basta lavarli con uno shampoo volumizzante, tamponarli con un asciugamano per eliminare l’eccesso di acqua e poi trattarli con una mousse specifica per capelli ricci, asciugandoli col diffusore a testa in giù.

Per quanto riguarda la sua pelle, la showgirl campana ha la carnagione olivastra di natura e quindi in estate diviene meravigliosamente abbronzata grazie ai numerosi bagni di sole che la soubrette si concede nelle pause lavorative.

Nonostante ciò la modella utilizza sempre una crema con fattore di protezione solare per proteggersi appunto dai raggi UV e soprattutto per non far invecchiare la pelle a cui la Fico presta molta attenzione e dedizione. La sua skincare routine poi passa attraverso l’uso di creme e sieri ristrutturanti per pelle mista come quella di Raffaella. Si a prodotti anti-age e idratanti per il viso.

La showgirl Raffaella Fico, ex gieffina ed ex compagna di Balotelli, non ha mai nascosto di amare molto la palestra per tenersi in forma e come dimostrano i numerosi scatti social la sua è una perfetta forma fisica da 35enne e giovane mamma.

La modella è anche una grande fan della buona tavola: ma per mantenere il suo peso corporeo pare ricorra spesso alla Bronze-Diet, che prevede caffè al mattino, pasta a pranzo e verdure a cena, in un corretto equilibrio di elementi nutrienti e con scarso contenuto di sodio.