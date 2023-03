La beauty routine di Stefania Rocca: i consigli dell’attrice

Stefania Rocca sembra aver scoperto il segreto per far scorrere il tempo più lentamente, mantenendo il suo aspetto sempre giovane e fresco. Scopriamo insieme quali sono i suoi consigli per la beauty routine.

La beauty routine di Stefania Rocca



Stefania Rocca è un’attrice bellissima, che sembra aver realmente scoperto il segreto per far scorrere il tempo più lentamente. Sorridente ed elegante, l’attrice riesce sempre a mantenere il suo aspetto fresco e giovane, con un viso disteso e radioso. Il suo lavoro le offre sempre nuove sfide, che sicuramente la tengono giovane, ed è anche uno spirito libero, tanto da riuscire a vivere l’età come un semplice numero, senza pensare al tempo che passa. “Tutte vogliamo una pelle luminosa, che possa fare da specchio alla nostra bellezza interiore” ha dichiarato l’attrice, che ha svelato qual è il suo alleato di bellezza, a cui non rinuncia mai, sia quando è a casa che quando è occupata sul set di qualche film. Si tratta di Clé de Peau Beauté, brand giapponese di cosmesi e make-up che ha fatto della ricerca della perfezione la sua principale ispirazione. “Con Clé de Peau Beauté posso concedermi trattamenti eccellenti e coccolarmi con texture squisite, appaganti e sensoriali” ha dichiarato l’attrice, come riportato da Vanity Fair. Clé de Peau Beauté è il segreto di bellezza di molte star, per avere una pelle sempre luminosa. Un brand che ha studiato attentamente la pelle, la reazione delle cellule, per attivare l’intelligenza della pelle.

I consigli di bellezza di Stefania Rocca



Stefania Rocca, su Vanity Fair, ha rivelato che la sua beauty routine, dopo la detersione, inizia con The Serum, un siero con l’esclusivo Kelplex Complex derivato dalle alghe, potente attivatore dell’intelligenza della pelle, in grado di risvegliare la reattività delle cellule agli stress interni ed esterni. Per lei è un vero must have, che deve essere applicato su viso, collo e décolleté tutte le mattine e tutte le sere, lasciando la pelle liscia e molto luminosa. Il siero riesce anche ad amplificare l’efficacia della lozione nutriente e della crema che devono essere applicate in seguito. Un paio di volte alla settimana, l’attrice applica una maschera rivitalizzante e antiossidante che contiene oro puro 24k, la Precious Gold Vitality Mark, che si applica con l’apposito pennello dal centro verso l’esterno e dona una sensazione di leggerezza. L’uso di questa maschera aiuta a ridurre le piccole rughe e le linee di espressione, contrastando i segni dell’invecchiamento. Per donare un po’ di energia alla pelle alla fine della giornata c’è La Crème, una crema notte che nutre la pelle e l’aiuta a rigenerarsi, aumentando la produzione di collagene e donando luminosità. “Come sento la mia pelle dopo i trattamenti? Radiosa. Non solo perché il mio incarnato è effettivamente più luminoso ma perché, guardandomi allo specchio, giorno dopo giorno posso osservare il cambiamento della mia pelle, che è finalmente in grado di sprigionare tutta la sua vitalità. Il rituale Clé de Peau Beauté ha risvegliato il potenziale di bellezza della mia pelle, donandole una superficie incredibilmente levigata, un aspetto più giovane e sano e contorni definiti” ha dichiarato Stefania Rocca a Vanity Fair. L’attrice consiglia questa beauty routine, scelta anche da molte altre star, per riuscire a mantenere sempre la propria pelle giovane e luminosa.