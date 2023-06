La beauty routine di Andrea Nicole Conte: i segreti dell’ex transgender tronista di Uomini e Donne

Andrea Nicole Conte è stata la prima tronista transgender di “Uomini e Donne”. Quale beauty routine segue per una pelle luminosa e sana come la sua? Scopriamo la beauty routine di Andrea Nicole Conte.

La beauty routine di Andrea Nicole Conte, ex transgender tronista di “Uomini e Donne”

Andrea Nicole Conte, prima protagonista transgender della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, non ha cambiato il suo nome di battesimo, Andrea che comunque si addice anche a una donna a cui ha aggiunto un secondo, Nicole.

Andrea Nicole ha detto di aver voluto partecipare al dating show per affrontare le sue paure e insicurezze. L’ex tronista transgender è nata il 26 gennaio 1992, e vive a Milano. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Avrebbe deciso di cambiare sesso a 15 anni e a 18 anni ha intrapreso il percorso di transizione. Ormai completato da tempo.

“Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”, ha rivelato l’ex tronista.

Andrea Nicole Conte sui social è molto seguita. E proprio sul web interagisce molto con i suoi fan, con post, storie e anche dirette a loro dedicate. Una volta si è mostrata con i capelli rosso fuoco. Sempre lunghi ma di un altro colore.

Cambiamento radicale ma non ancora messo in atto dall’ex tronista di Uomini e Donne che grazie ai filtri, ha infatti colto l’occasione per chiedere ai fan che ne pensano di questa eventuale trasformazione. In realtà la novità è sembrata riscuotere un discreto successo, tra complimenti e consensi dei follower.

Ma per ora Andrea Nicole è rimasta fedele al suo taglio medio di capelli, castano ma con riflessi più biondi. E della sua routine di bellezza, cosa sappiamo?

Sempre sui social l’ex transgender ha confessato di avere molta cura di sè, dai capelli alla pelle, come ogni donna. Per il viso la beauty routine di Andrea Nicole Conte parte dalla detersione. Primo step: struccarsi! Che sia con un semplice detergente o con un olio.

Prosegue poi con una maschera per le labbra idratate mentre applica una crema altrettanto idratante sul suo viso. Infine, la sua skincare breve ma efficace si conclude con un siero alla vitamina C.

La beauty routine di Andrea Nicole Conte: segreti di bellezza

Andrea Nicole Conte è entrata nella storia di Uomini e donne per essere stata la prima tronista ad avere fatto questa esperienza pur essendo nata con un altro sesso anche se si è seduta sulla poltrona rossa avendo già terminato il suo percorso di transizione.

La giovane sembrava avere trovato l’amore grazie a Ciprian, ma i due si sono lasciati qualche mese dopo. La 30enne si è mostrata su Instagram senza un filo di trucco, come sprone anche per le altre utenti a non sentirsi a disagio per questo, ma non tutti hanno apprezzato questa scelta. “Buongiorno, un altro buongiorno struccata, senza filtri e con la pelle lucida da crema, come piace a noi”.

Alcuni però, le hanno detto senza mezzi termini che in questo modo appare evidente che sia un uomo. Parole che per Andrea Nicole Conte non sono però accettabili e a cui ha risposto per le rime:

“Devo dire che i messaggi che ho pubblicato per quanto io non gli dia peso, li pubblico per far vedere come bisognerebbe rispondere a queste persone. Li pubblico più per consolazione verso il prossimo che verso me stessa, però diciamo che hanno aperto delle parentesi abbastanza interessanti e vorrei approfondire”, ha detto Andrea Nicole.