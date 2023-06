La dieta ideale per l’estate: i consigli dell’esperto per il proprio fisico

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e delle vacanze al mare, aumenta in molti il desiderio di sfoggiare un fisico da spiaggia. Per farlo, è bene limitarsi nel cibo, come suggerisce l’esperta. Scopriamo tutti i consigli da seguire nella dieta ideale per l’estate a seconda se si ha un fisico a mela o a pera con suggerimenti adeguati.

Dieta ideale per l’estate

Con il periodo estivo che si sta avvicinando sempre più, ormai manca davvero poco e molti sono pronti a sfoggiare il proprio fisico in spiaggia. Considerando che non tutti riescono ad arrivare in forma perfetta, la dieta ideale per l’estate aiuta a ottenere i giusti benefici in modo da avere un fisico pronto da mostrare.

In questo periodo sono tantissimi i regimi alimentari e le diete dimagranti che spopolano sui social o nei giornali oppure consigliate dagli amici il cui obiettivo è sicuramente riuscire a perdere peso nel modo più rapido possibile. In realtà, queste diete fai da te o seguite su consiglio di qualcuno non sono mai salutari, anzi, la maggior parte delle volte si rivelano controproducenti.

Come spiega Alessandra Freda, nutrizionista esperta, non sono sicuramente un modello di corretta alimentazione da seguire per riuscire a sfoggiare un fisico in forma per l’estate. Secondo l’esperta, la dieta ideale si basa su ben altri principi, a cominciare dai tre pasti principali e dai due o tre snack da consumare nell’arco della giornata.

Non è necessario eliminare nessun tipo di alimento, ma è molto importante riuscire a fare la differenza tra quello che è possibile consumare ogni giorno e i cibi che vanno consumati soltanto di tanto in tanto. Bisogna fare scelte che siano mirate e specifiche, perché mangiare bene e sano non è difficile, è importante capire quali alimenti vanno inseriti nel programma alimentare.

Dieta ideale per l’estate: consigli per fisico a mela o pera

Per capire quale dieta ideale sia maggiormente indicata da seguire, è bene anche valutare il proprio tipo di fisico in modo da non andare incontro a peggioramenti e cominciare a ottenere buoni risultati sin da subito senza troppi sacrifici. La nutrizionista stila una serie di consigli a seconda del fisico a mela o pera che sono quelli più comuni.

Nel fisico a mela i cumuli adiposi tendono a depositarsi soprattutto nella parte superiore, quindi nella zona delle spalle, del seno e dell’addome. In tal caso, è bene consumare verdure a foglia verde come spinaci e bietole che hanno anche proprietà positive, oltre a essere ricche di nutrienti quali vitamine, fibre ma anche acido folico.

Bisogna poi limitare il consumo di alcolici anche se è ammesso un bicchiere al giorno per le donne e due per il sesso maschile. Bisogna poi controllare e fare attenzione al consumo di grassi come condimenti, insaccati, ma anche fritti. Nella dieta ideale i grassi non sono del tutto banditi, ma vanno consumati con la giusta moderazione senza esagerare con le quantità.

Nel caso di un fisico a pera che si caratterizza per curve accentuate e cosce e glutei grossi rispetto alla parte superiore del corpo, si ha difficoltà a smaltire i grassi in eccesso e quindi in questo regime sono consigliati il consumo di spezie nei condimenti e di alimenti freschi. Sono ottimi poi i frutti rossi: dalle fragole ai ribes alle proteine magre quali pesce, carni bianche e legumi.

Dieta ideale per l’estate: rimedio naturale

