Star indiscussa del programma di punta Mediaset, di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, è la over Gemma Galgani. Classe 1950, la protagonista del trono over di U&D ha quest’anno compiuto 73 anni ma resta sempre in forma. Scopriamo la dieta che segue Gemma Galgani, per restare giovane.

La dieta di Gemma Galgani: cosa mangia la star di U&D

La dama torinese, famosa soprattutto per le sue tormentate love story e per i proverbiali scontri con l’iconica Tina Cipollari, ha sempre sfoggiato un invidiabile fisico longilineo.

L’ “over 70” di “Uomini e Donne” Gemma Galgani sfoggia un fisico da 40enne, e da anni ha confessato di essere vegetariana. La star over di U&D segue un regime alimentare ferreo e che non consente alcun tipo di “sgarro” e di vizio.

Al settimanale Di Più Tv, Gemma Galgani ha raccontato: “Cerco di mangiare in modo sano. Da parecchi anni ormai sono vegetariana”.

E, ha aggiunto: “A volte, lo ammetto, mi viene la tentazione di gustare il pesce, un alimento che mi piaceva tantissimo, ma resisto”.

Una scelta difficile e sofferta la sua, ma che dà sicuramente i suoi frutti. Sono pochi infatti quelli che, alla sua età, possono vantare una linea come quella della nemica giurata della Cipollari.

Per quanto riguarda l’attività fisica, Gemma Galgani confessa di non praticare particolari sport ma si mantiene in forma stando in piedi tutto il giorno. Come lavoro infatti è direttrice di un teatro di Torino e per questo cammina molto, tutti i giorni.

Come sappiamo, la camminata è un ottimo compromesso per restare in forma anche senza allenarsi in palestra. Soprattutto aiuta a perdere peso e metter su muscoli.

La 73enne che da 10 anni è presenza fissa nel dating show di Maria De Filippi in cerca dell’amore vero, ha sempre dimostrato di avere ottimo gusto nel vestire, molto raffinato oltre a sfoggiare un fisico asciutto e curato. Questo è anche dovuto alla sua dieta alimentare, attenta e ricca di cose sane che non fanno male alla salute.

Gemma Galgani: come si cura e i ritocchini

In questi ultimi due anni Gemma Galgani, star di U&D, ha fatto discutere per essersi approcciata a un ragazzo giovanissimo, Sirius, di meno di trent’anni. La storia d’amore, poi, non è andata a buon fine.

Proprio in questi ultimi anni dopo la pandemia del Covid-19, Gemma Galvani è ricorsa anche a qualche ritocchino estetico, ottenuto in sala operatoria.

Come ha confessato in una puntata del programma di Maria De Filippi, la dama over si è sottoposta al lifting facciale e si è anche rifatta il seno. In più qualche anno addietro ha aggiustato la dentatura che ora è perfetta.

Nonostante qualche ritocchino, resta il fatto che l’acerrima nemica di Tina Cipollari, opinionista storica di U&D, sfoggia un fisico da 40enne e questo è dovuto in gran parte alla sua alimentazione, come anticipato totalmente vegana.

Insomma, non mangiare carne e pesce ha sicuramente giovato alla dama del Trono Over più famoso d’Italia in quanto le ha permesso di mantenere un aspetto invidiabile e affascinante nonostante da poco abbia superato i settant’anni di età.