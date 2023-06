Cimici infestanti: come fare la disinfestazione naturale

Ormai sono ovunque e sono in molti a non poterne più della loro presenza costante. Sono le cimici infestanti che invadono la propria casa e il giardino. Non vi è angolo o zona dell’ambiente domestico che non sia invasa da questi insetti. Proviamo a capire come allontanarle ed eliminarle naturalmente senza pesticidi.

Cimici infestanti

Sono tra gli insetti maggiormente comuni durante il periodo autunnale invernale. Le cimici infestanti occupano ogni stanza della casa e si possono trovare ovunque: dalla camera da letto con la cimice dei letti fino al giardino con la specie asiatica, arrivando anche alle più comuni di colore verde che si fanno sentire per il loro continuo sbatacchiare.

Per esempio, le cimici asiatiche, in questo periodo dell’anno, sono onnipresenti e arrivano da ogni parte. Le variazioni climatiche o gli scambi commerciali, ma anche le piante ornamentali importate oppure i souvenir dei turisti dai paesi asiatici senza contare che si aggrappano ai teloni dei camion che trasportano frutta e verdura.

Sono alcune delle possibili cause e dei fattori per cui le cimici infestanti giungono sino in Italia impossessandosi, non solo dell’ambiente domestico, ma anche delle coltivazioni, delle piante da frutto e degli alberi che si hanno in giardino. Sono dei parassiti che possono costituire un vero e proprio danno per le coltivazioni.

In casa poi si trovano ovunque: vicino alle finestre o alle porte, sulle tende, ma anche nei pressi di fonti di calore e di illuminazione come i termosifoni oppure i lampadari. Sono insetti davvero noiosi per cui è bene trovare soluzioni adeguate per allontanarle senza l’uso di veleni e insetticidi.

Cimici infestanti: disinfestazione naturale

Si può optare per la disinfestazione naturale delle cimici infestanti grazie a dei rimedi e delle soluzioni fai da te che permettono di liberare la casa, ma anche il giardino oppure il balcone da questi insetti. Trovarle in casa o nel proprio letto non è assolutamente piacevole, per questo è bene armarsi di soluzioni adatte per scacciarle.

Uno dei primi passi da compiere è controllare la struttura delle pareti dove solitamente si annidano in modo da tappare tutte le possibili vie di accesso. In seguito, è possibile munirsi di sostanze o rimedi che possono essere facilmente tollerati da questi insetti in modo da allontanarli immediatamente da casa o dal giardino.

Installare delle zanzariere o anche controllare le crepe da chiudere con del silicone o dello stucco impedisce l’ingresso delle cimici infestanti nell’appartamento. Alle porte si possono applicare delle fascette in gomma che chiudono gli spazi tra la porta e il pavimento. Il bagno e la cucina sono altre due zone della casa dove è necessario intervenire chiudendo le aree tra le tubature con del silicone ostacolando il loro accesso.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali che aiutano sicuramente ad allontanarle come alcuni spicchi di aglio da posizionare nelle zone maggiormente a rischio. L’aglio è un ottimo antiparassitario e le tiene lontano. Si può anche preparare una soluzione a base di olio di menta e di acqua da spruzzare nelle aree dove solitamente entrano. La menta è un odore molto intenso che mal tollera.

Cimici infestanti: migliore soluzione

Insieme ai consigli forniti, un metodo per evitare le cimici infestanti in casa o nel giardino, è Ecopest Home, un dispositivo a ultrasuoni che si distingue da altri in commercio perché non causa danni e non usa pesticidi o insetticidi, quindi sostanze che possono essere nocive. Una soluzione efficace e valida nel lungo periodo.

Un repellente che funziona tramite la doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che sono facilmente riconoscibili da questi insetti per cui evitando di avvicinarsi alla casa. Con questo repellente tecnologico, la casa risulta essere sicura e libera da certi parassiti con il benessere di esseri umani e animali domestici.

Un dispositivo che contribuisce a fornire la protezione massima nel pieno rispetto di tutti grazie al fatto che agisce h24 sette giorni su sette intervenendo su una superficie di circa 250 metri quadrati quindi senza disturbo alcuno, anche perché silenzioso, inodore, dal momento che non emette suoni od odori fastidiosi quando è in funzione. Allontana qualsiasi tipo di insetto, che siano termiti, tarme, ma anche calabroni e roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un funzionamento semplice poiché bisogna soltanto accenderlo e collegarlo alla rete elettrica per sprigionare tutta la sua efficacia.

Si consiglia di diffidare delle imitazioni e ordinarlo soltanto sulla pagina ufficiale per la certezza di un prodotto originale ed esclusivo. Si compila il form con i dati personali per ricevere la chiamata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine usufruendo della promozione di due confezioni di Ecopest Home al costo di 49,90€. Il pagamento è disponibile con i seguenti mezzi: Paypal, carta di credito e contanti al corriere.