Cristina Marino, attrice, modella e influencer di fitness, è anche la moglie di uno degli attori italiani più amati: Luca Argentero. Ecco la beauty routine della Marino.

La beauty routine di Cristina Marino: i segreti di bellezza della moglie di Luca Argentero

La modella e influencer milanese, Cristina Marino, 32 anni, è già tornata in forma smagliante dopo il secondo parto, avvenuto lo scorso febbraio. La moglie di Luca Argentero è, infatti, un influencer di fitness molto seguita e apprezzata. Ma cosa sappiamo della cura della sua pelle, e della skincare?

Cristina Marino ha ricordato in una Instagram story che non esistono scuse: per mantenersi in forma basta dedicare mezz’ora di tempo al workout per un minimo di 3 volte a settimana. “E non sono necessari gli attrezzi: vi basta un semplice tappetino”, ricorda la mamma bis. Nel video condiviso sui social la vediamo darci dentro con l’allenamento in un ambiente marino: dai lunges sugli scogli alle flessioni sula spiaggia, Cristina Marino ci ricorda che volere è potere.

Sul suo sito e brand Befancyfit, la Marino propone una serie di allentamenti e di abitudini sane per restare in forma. “Io per 36 settimane non ho rinunciato al fitness” ha raccontato la moglie di Argentero quando era in dolce attesa.

La Marino si è rimessa subito in gioco anche nel suo ruolo di attrice e influencer. Grazie alla sua innata eleganza l’attrice milanese è spesso protagonista sul suo Instagram di campagne di collaborazione con grandi brand della moda e del beauty.

In un video sul suo make up Cristina mostra la sua beauty routine utilizzando un fondotinta di Armani e mostrando il suo trucco giornaliero. Il viso dolce e sensuale le permette di essere molto acqua e sapone, ma lei non rinuncia comunque ad un tocco di grande femminilità.

La beauty routine di Cristina Marino: segreti dell’attrice

La beauty routine dell’attrice, influencer, personal trainer e mamma bis Cristina Marino prosegue con un contorno occhi decongestionante, picchiettato per sgonfiare un po’ le borse, poi si passa a una crema viso e via con le sopracciglia. Il trucco di Cristina ruota tutto intorno alle sopracciglia e non prevede ombretto.

Il suo trucco è basico, servono solo correttore e illuminante, che mette ovunque si debba dare luci alle parti del viso in ombra. Infine, la Marino “pettino le sopracciglia, le riempio con la matita e poi con un gel le fisso”, così dopo averle pettinate verso l’alto le assicurano un’apertura dello sguardo.