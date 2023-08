Barbara D’Urso, una delle conduttrici tv più seguite e longeve di Mediaset, 66 anni e due volte mamma, è in splendida forma grazie alla dieta e allo sport. Ecco cosa mangia la star della tv.

La dieta di Barbara D’Urso: come si tiene in forma la celebrità?

Barbara D’Urso, conduttrice tv di Mediaset, dopo oltre dieci anni è stata sostituita alla conduzione del suo programma “Pomeriggio Cinque”. Al suo posto da settembre ci sarà la giornalista Myrta Merlino. Ma come si tiene in forma la celebrità nativa di Napoli, all’età di 66 anni?

La conduttrice televisiva e attrice italiana, che ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, ha svelato la sua dieta sana ed equilibrata ma anche facile da replicare. Ecco di cosa si tratta.

La conduttrice tv ha un fisico invidiabile e alla sua età è in forma come una ragazza giovanissima grazie ad allenamento e una dieta molto particolare, che la si ami o si “odi”, questo è innegabile.

La D’Urso non ha mai fatto mistero della sua grande attenzione per la linea ma anche per l’alimentazione, capo saldo delle sue giornate. Come molte donne famose per restare in forma nel tempo hanno sicuramente delineato un regime alimentare apposito.

Il dietologo che segue la sua alimentazione è Nicola Sorrentino che ha svelato alcuni elementi che costituiscono il regime alimentare di Barbara e come fa la conduttrice tv ad essere così in forma nonostante la sua età. Il professor Sorrentino, nutrizionista dei Vip e tra i più esperti in Italia di nutrizione e alimentazione, ha rilasciato dettagli interessanti che fanno comprende come viene strutturata una dieta di questo tipo.

La dieta Sorrentino molto in voga tra i personaggi famosi e non solo, complice anche la fama e il successo, i libri e le ospitate si basa su un regime alimentare strutturato per il tipo di stile di vita che viene condotto. Il tutto racchiude sempre principi sani e bilanciati.

Si ispira di base alla dieta mediterranea con un bilanciamento tra frutta, verdure, pochi grassi e proteine animali: 50 o 60% di carboidrati integrali quindi pasta, pane, riso, consumo moderato di carne facendo massima attenzione al condimento e al tipo di cottura e ovviamente frutta, verdure e una certa varietà.

Barbara D’Urso 66 anni ma ne dimostra almeno dieci in meno, a giudicare dal suo aspetto. Merito sicuramente della dieta sana e bilanciata che abbiamo appena svelato ma anche lo stile di vita influenza il resto.

“Mi sveglio molto presto la mattina, bevo acqua a temperatura ambiente, poi prendo una serie di integratori, mi preparo una centrifuga di frutta e verdura, poi colazione con cibi senza zuccheri aggiunti, pane integrale tostato e caffè” ha confessato la D’Urso.

La sua giornata prosegue con le classiche due merende, metà mattina e metà pomeriggio, e una cena leggera. Stando a quanto rivelato dalla conduttrice, si parte da colazione composta da una fetta di pane integrale, uno yogurt naturale e un centrifugato di barbabietola, carota e miele. A metà mattinata, una manciata di frutti rossi o frutta secca come mandorle o nocciole ti danno la carica.

Per il pranzo 60 g di pasta o cereali integrali, verdure di stagione e 150 g di pesce o 100 g di tofu con verdure. Niente sale, solo un cucchiaio di olio extravergine di oliva a crudo. Soprattutto merenda al pomeriggio una spremuta d’arancia o un centrifugato di carote e frutta o frutti rossi.

Infine, per cena, una fetta di pane integrale, un secondo con verdure crude di stagione e un bel bicchiere di vino. Una pizza ogni tanto, ma in ogni caso la D’Urso ha una dieta equilibrata dove mangia di tutto. E si divide tra danza, pilates e palestra per bruciare calorie.