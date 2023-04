La beauty routine di Gwyneth Paltrow: i suoi segreti di bellezza

50 anni compiuti da poco, Gwyneth Paltrow ha rivelato il segreto della sua bellezza senza tempo. Una skincare meticolosa e costante, e la libertà di non indossare il trucco tutti i giorni. Scopriamo la sua beauty routine e i segreti di bellezza.

La beauty routine di Gwyneth Paltrow

“Nei giorni normali e per andare in ufficio in genere non indosso il trucco, preferisco puntare su un viso radioso e ben idratato”, questa la filosofia beauty dell’attrice di Sliding doors e di Iron Man, Gwyneth Paltrow che ha compiuto 50 anni lo scorso 27 settembre.

L’attrice americana ha rivelato la sua skincare quotidiana adatta per pelli mature. Prima di tutto, la sveglia della Paltrow suona ogni mattina alle 6.30, e per prima cosa c’è un giro in palestra.

Solo dopo la ginnastica arriva il momento della skincare quotidiana, che inizia con una noce di gel esfoliante gentile passato con lievi movimenti circolari su tutto il viso.

Dopo il risciacquo passa con un dischetto di cotone il tonico a base di acidi di fiori e quindi il siero alla vitamina C. Che viene applicato picchiettando anche sotto il mento e sul collo.

Poi si passa all’eye-cream, il prodotto specifico che aiuta a ridurre le occhiaie e le borse sotto gli occhi. Seguito dalla crema viso, da applicare sempre anche sul collo con gesti soft, e quindi dal decisivo step finale: un tocco di colore.

La skincare clean e super idratante della star non dimentica di nutrire le labbra con un lip balm rosato a base di olio di cocco, dalla texture ricca e traslucida.

Un basico essenziale nella trousse della beauty guru, che ne aggiunge sempre un po’ anche sugli zigomi.

Segreti di bellezza di Gwyneth Paltrow

In sostanza, l’attrice hollywoodiana si serve di tutti principi attivi idratanti, nutrienti e protettivi, che mantengono la pelle elastica, promuovono il rinnovamento cellulare, la rendono più levigata in pochissimo tempo.

Il viso con queste mosse appare così compatto, tonico, privo di imperfezioni e con una beauty routine del genere, la pelle sarà anche prontissima ad accogliere il make up (quando applicato).

L’attrice dà molta importanza alle labbra, che sono un elemento fondamentale del viso e che con l’età tendono ad assottigliarsi ed a riempirsi del cosiddetto codice a barre.

Ecco perché Gwyneth usa sempre un lip balm rosato a base di olio di cocco, che nutre le labbra e, grazie alla sua texture lucida, le colora anche leggermente.